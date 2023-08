WRC, | Rally Finlandia, PS2: Katsuta al top. Rovanpera leader

Il secondo giorno di gara del Rally di Finlandia si apre con una sorpresa. Takamoto Katsuta, il meno atteso dei tre piloti titolari di Toyota Racing, ha vinto la Prova Speciale 2, la Laukaa 1 di 11,78 chilometri, battendo tutti con il tempo di 5'36"1.

Il giapponese ha sfruttato un'ottima posizione di partenza, nonostante il fondo reso più insidioso dalla pioggia che lo ha indurito a tratti, ma reso anche più scivoloso in altri, soprattutto nella seconda parte. La sua confidenza con lo sterrato finlandese è ormai conclamata, considerando che da diversi anni si allena in quella che la nazione base di Toyota Gazoo Racing WRC, ma la prestazione rimane sorprendente e potrebbe non essere l'unica di questo fine settimana.

La cosa certa è che le Toyota sono riuscite subito a imporre il loro ritmo, firmando una bella tripletta nella speciale con Elfyn Evans al secondo posto, staccato di mezzo secondo da Katsuta, e Kalle Rovanpera terzo a 1"3 dal tempo di riferimento del compagno di squadra.

A proposito del campione del mondo, sommando i tempi di questa speciale è diventato il nuovo leader della classifica generale dell'evento, superando Ott Tanak - settimo in prova e in apparente difficoltà - con un margine di soli 4 decimi di secondo.

A ben vedere la classifica generale è molto corta. Al secondo posto, appaiato a Tanak, c'è Elfyn Evans, anche lui a 4 decimi da Rovanpera. Al terzo posto (è il quarto, considerando il doppio secondo di Tanak ed Evans) c'è Thierry Neuville, a sei decimi da Rovanpera.

Il belga di Hyundai Motorsport non è stato il miglior pilota della Casa coreana nella PS2. Esapekka Lappi ha fatto meglio di lui di 3 decimi, firmando così il quarto tempo dietro alle tre Toyota GR Yaris Rally1. Neuville non ha brillato nel primo settore in virtù di note troppo lente rispetto al reale potenziale della prova, e questo gli ha fatto perdere decimi preziosi.

Non male l'inizio di Teemu Suninen, sesto con la terza Hyundai i20 N Rally1 e staccato di soli 3 decimi da Neuville. Più in difficoltà Pierre-Louis Loubet, forse troppo cauto nella speciale d'apertura della giornata. Inizia con 8"8 di ritardo la giornata di Jari-Matti Latvala. Il 18 volte vincitore di un rally WRC è al rientro dopo quasi 4 anni e avrà bisogno di tempo per capire il limite di queste Rally1, ma questo tempo, considerando la lunga inattività, mostra come il suo talento sia solo sopito e non svanito.