WRC | Rally Finlandia, PS5: brutto incidente per Lappi

Il Rally di Finlandia perde un altro dei suoi protagonisti più attesi. Dopo Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet, ritirati entrambi nella PS3, nella Prova Speciale 5 Halttula 1 di 9,14 chilometri è stato il turno di Esapekka Lappi.

Il finlandese di Hyundai Motorsport era in piena lotta per il gradino più basso del podio con il compagno di squadra Thierry Neuville quando, giunto a un doppio cambio di direzione sinistra-destra, ha sbagliato i tempi di sterzata sulla curva destrorsa ed è finito troppo largo.

A quel punto Lappi si è trovato passeggero della sua i20 N Rally1, che prima si è adagiata con il posteriore fuori strada, poi, in un attimo, ha virato con il muso verso un albero che delimitava la strada e l'ha colpito in pieno. L'impatto ha divelto il motore dal telaio, facendolo finire nella foresta.

Lappi e il suo navigatore Janne Ferm sono usciti dall'abitacolo della i20 con le loro gambe, senza bisogno di alcun aiuto da parte degli spettatori. Ennesima prova di quanto queste vetture siano sicure nonostante le alte velocità sostenute.

A tradire Lappi potrebbe essere stata la pioggia, caduta copiosa pochi istanti prima, mentre in prova c'era proprio Thierry Neuville. E' stato il belga a dover guidare nelle peggiori condizioni possibili, mentre Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans hanno incontrato le precipitazioni solo nella parte finale della loro prova.

Proprio Rovanpera si è aggiudicato la speciale con 3 decimi di vantaggio nei confronti di Elfyn Evans, aumentando così il suo margine nella classifica generale a 3"9. Con il ritiro di Lappi, Neuville può respirare maggiormente anche se è chiaro come le Hyundai, in queste condizioni, non abbiano il passo per lottare con le Toyota GR Yaris Rally1.

Da sottolineare anche la buona prova di Takamoto Katsuta, terzo e ora con un margine più rassicurante nei confronti di Teemu Suninen. Il finlandese di Hyundai Motorsport è quasi finito fuori strada in una curva destrorsa, anche lui troppo largo e con le ruote posteriori nel fossato. Per sua fortuna non ha centrato alcun albero ed è riuscito a completare la stage.

Cambio di leadership per ciò che riguarda il WRC2. Oliver Solberg ha vinto la PS5 e così ha scavalcato il compagno di marca, Sami Pajari. Ora il norvegese comanda la categoria con 3 secondi di vantaggio sul giovane finlandese e con 3"6 su un altro finnico, l'esperto Jari Huttunen. In piena lotta per il podio anche Emil Lindholm, quarto con la Hyundai i20 N Rally2 a 2"7 da Huttunen.

Il giro mattutino del Rally di Finlandia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata prima di affrontare il giro pomeridiano, che li vedrà impegnati in ben 5 prove speciali. Il rally riprenderà questo pomeriggio con la PS6, la Laukaa 2 di 11,78 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in prova alle ore 13:32 italiane.

WRC 2023 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 25'31”6 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3"9 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +12"3 4 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +16"0 5 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +22"7 6 Latvala/Hanninen Toyota GR Yaris Rally1 +47"6 7 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +1'51"1 8 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +1'54"1 9 Huttunen/Haapala Skoda Fabia RS Rally2 +1'54"7 10 Lindholm/Hamalainen Hyundai i20 N Rally2 +1'57"4