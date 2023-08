WRC | Rally Finlandia, PS7: Katsuta terzo da solo. Tris Toyota

Toyota e Kalle Rovanpera continuano a fare incetta di prove speciali anche al Rally di Finlandia. La coppia d'oro ha colto un altro scratch vincendo la PS7, la Lankamaa 2 di 14,21 chilometri, continuando ad aumentare passo dopo passo il suo comunque esiguo vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans.

In questa prova il gallese ha perso altri 4 decimi, portando a 5"8 il suo ritardo dal leader. Il margine tra i due rimane piccolo, ma la sensazione è che ci siano 2 fattori preponderanti che possano rendere impossibile il recupero del gallese.

Il primo dei due è la pioggia, che favorisce chi entra per primo in speciale. Il secondo è invece legato alla confidenza che Rovanpera ha con gli sterrati di casa. Salvo clamorosi errori del campione del mondo in carica, sarà molto difficile batterlo in questo fine settimana nel rally di casa.

Dietro ai due contendenti per la vittoria si è consumato il sorpasso di Takamoto Katsuta ai danni di Thierry Neuville. Il giapponese ha firmato il terzo tempo di speciale, confermando una supremazia non così grande delle Toyota - dati i gap minimi tra le vetture - ma ancora presente.

Inoltre il belga ha commesso un errore che ha avuto un peso specifico importante sul sorpasso nella classifica generale. Disturbato dai tergicristalli che sembrano funzionare male ad alte velocità (non puliscono il parabrezza a dovere e l'equipaggio fatica a vedere), Neuville si è distratto e ha rilasciato l'acceleratore alla tabella gialla, quella che precede di 150 metri quella rossa di fine prova.

Ora tra Katsuta e Neuville ci sono 6 decimi in favore del giapponese quando mancano tre speciali al termine della prima tappa. Teemu Suninen si conferma vicino a Neuville, chiudendo la prova a 2 decimi da lui. Jari-Matti Latvala deve ancora trovare la giusta fiducia sul fondo reso insidioso dalla pioggia, non a caso in questa stage ha perso letteralmente un secondo per chilometro rispetto a Rovanpera.

Sami Pajari è riuscito a mantenere la prima posizione nel WRC2 nei confronti di un arrembante Jari Huttunen, ma di appena mezzo secondo. Si è staccato dai primi due Oliver Solberg, ma rimane ancora in gioco per la vittoria a 4"8 dal finlandese del team TokSport.