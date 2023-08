WRC | Rally Finlandia, PS1: Tanak primo leader davanti a Neuville

Il Rally di Finlandia è scattato questa sera, alle ore 20 italiane, con la prima prova speciale delle 22 in programma, la Harju 1 di 3,48 chilometri. Il primo leader della classifica generale dell'evento è Ott Tanak, grazie al miglior tempo in 2'39"0 ottenuto sulla speciale disputata quasi tutta su asfalto.

Il pilota del team M-Sport ha preceduto di 6 decimi il primo dei rivali, Thierry Neuville con la prima Hyundai i20 N Rally1. Se Tanak andrà alla ricerca del riscatto dopo l'amaro fine settimana in Estonia, il belga proverà a portare a casa un podio che potrebbe aiutarlo in ottica classifica Mondiale.

Dietro i primi 2, nemmeno a dirlo, c'è il leader del campionato Kalle Rovanpera. Il campione del mondo in carica è risultato più lento di appena 1 decimo di secondo rispetto a Neuville e di 7 se prendiamo in considerazione il crono di riferimento della speciale.

Molto più staccati - considerando i pochi chilometri di lunghezza della prova - tutti gli altri, con Esapekka Lappi quarto con la seconda Hyundai i20 N Rally1. Elfyn Evans ha completato la Top 5 con una prova insolita, perché cauta oltre quanto fosse lecito aspettarsi conoscendo il suo stile di guida.

Buon sesto tempo di Pierre-Louis Loubet con la seconda Ford Puma. 2"2 il ritardo del francese e 9 decimi di vantaggio su Takamoto Katsuta, al volante della terza Toyota GR Yaris Rally1. Si ripropone quindi il duello già visto due settimane fa in Estonia: in quel frangente ad avere la meglio fu proprio Loubet, sesto alla fine dell'evento con un margine di soli 3 decimi sul giapponese.

Chiudono la classifica delle Rally1 due finlandesi. Il primo è Teemu Suninen, chiamato a una gara importante pur essendo appena al secondo evento al volante della Hyundai i20 N Rally1. Nono tempo e staccato di 8"1 da Tanak per il rientrante Jari-Matti Latvala. Il team principal di Toyota Racing, che in questo fine settimana torna a correre dopo quasi 4 anni dall'ultima gara da titolare, deve prendere confidenza con la Yaris Rally1, provata solo per poche decine di chilometri in un test pre evento. Bello però rivederlo in gara: vedremo domani, soprattutto nel giro pomeridiano, cosa riuscirà a fare.

Nel WRC2 la prima posizione è tutta di Jari Huttunen. Il finlandese, al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, ha preceduto di 1"1 i compagni di marca Nikolay Gryazin e Andreas Mikkelsen, rispettivamente secondo e terzo di classe. Quarto tempo per il campione in carica Emil Lindholm con la Hyundai i20 N Rally2.

La prima tappa del Rally di Finlandia riprenderà domattina con la Prova Speciale 2, la Laukaa 1 di 11,78 chilometri. La prima vettura, ossia la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen entrerà in stage alle ore 07:05 italiane. La prima giornata sarà composta da ben 9 prove speciali.