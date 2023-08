WRC | Rally Finlandia: Tanak spiega cos'è successo al motore

Una stagione iniziata sotto i migliori auspici grazie alla vittoria al Rally di Svezia si sta trasformando in un calvario. Ott Tanak è stato costretto ad affrontare il secondo, rilevante problema al motore consecutivo dopo quello che lo aveva privato della lotta per la vittoria e per il podio al Rally Estonia, andato in scena 2 settimane fa nella sua terra natia.

Oggi il pilota del team M-Sport si è trovato senza motore dopo circa 6 chilometri della PS3 del Rally di Finlandia, la Lankamaa 1 di 14,21 chilometri. In un tratto molto rapido e piatto della stage, Tanak ha perso potenza e il motore della Ford Puma Rally1 numero 8 ha smesso di funzionare.

A quel punto Tanak è stato costretto ad attivare il motore elettrico per evitare che le temperature si alzassero ulteriormente e ha spostato la macchina in una strada d'accesso alla speciale, togliendola dal percorso e consentendo agli altri piloti di disputare la speciale senza ostacoli.

Raggiunto da WRC+, l'emittente televisiva che cura le riprese dell'evento, Tanak ha spiegato cosa abbia provocato il guasto al motore sulla sua Puma, costringendolo a ritirarsi.

"Eravamo nel bel mezzo di una parte molto veloce della speciale e abbiamo trovato probabilmente una roccia o qualcosa del genere in traiettoria, in una compressione. E' stato chiaro che si fosse rotto il carter. Si è rotto nella parte inferiore. Anche lo starter del motore era rotto, dunque non è stato possibile riavviare il motore. Stava uscendo l'olio dal motore e chiaramente il motore sembra rotto".

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

A rendere tutto più complicato sono state le fiamme divampate dal motore 1.6 turbo realizzato dalla Ford per via della fuoriuscita di liquidi sulle componenti incandescenti del propulsore.

"Non abbiamo avuto un principio di incendio. Eravamo proprio in una situazione critica, onestamente. E poi eravamo qui da soli nella foresta... Probabilmente abbiamo avuto un principio d'incendio all'inizio e abbiamo cercato di raffreddare il motore all'inizio, guidando solo in modalità elettrica. Abbiamo cercato davvero di far raffreddare tutto, perché ogni cosa era incandescente e piena d'olio. Non abbiamo fatto altro che guidare il modalità elettrica più a lungo possibile, sino a quando ce l'ha permesso per far raffreddare le componenti, ma quando ci siamo fermati andava tutto a fuoco. Per fortuna che a bordo avevamo 2 estintori, perché siamo riusciti a fermare le fiamme".

Il guasto al motore è stato così rilevante da spingere Tanak ad affermare che il suo Rally di Finlandia terminerà probabilmente oggi, senza l'opportunità di ripartire nella giornata di domani: "Purtroppo c'è un vero e proprio buco nel motore, quindi credo proprio che per noi il fine settimana sia finito".

Per l'equipaggio campione del mondo rally 2019 si tratta del secondo guasto al motore. Due settimane or sono, al Rally Estonia, il team M-Sport era stato costretto a sostituire il motore termico dalla Puma di Ott Tanak e Martin Jarveoja addirittura dopo un solo giro dello Shakedown.

Il problema al cuore della macchina americana non è stato diffuso, ma è stato così rilevante da costringere il team a cambiarlo tra le verifiche e il TC0. A quel punto l'equipaggio è stato sanzionato con 5 minuti di penalità, così come previsto dal regolamento sportivo FIA dedicato al WRC.