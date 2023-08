WRC | Toyota costruirà il nuovo Centro Sviluppo in Finlandia

Il WRC si trova in un periodo di stallo transitivo, con la FIA, i team e i promotori che stanno pensando al futuro del Mondiale Rally e a come rilanciarlo dopo un periodo - ancora attuale - di calo di interesse da parte di Case e di spettatori.

Toyota Racing, però, ai rally e al WRC crede molto. Essere il team campione in carica (e, con tutta probabilità, si confermerà anche quest'anno) non è sufficiente. Infatti nel corso degli ultimi giorni ha sottoscritto una lettera d'intenti assieme alla città di Jyvaskyla e a Toyota Mobility Foudation per realizzare una struttura sostenibile dal punto di vista ambientale.

Nei pressi di Jyvaskyla, la settima città della Finlandia per popolazione (146.000 persone), sorgerà un nuovo Development Center di Toyota Gazoo Racing World Rally Team.

Jyvaskyla è forse il luogo della Finlandia più legato ai rally e Toyota ne ha fatto il proprio centro di gravità a partire dal 2017, anno in cui è tornata a correre nel WRC con la Yaris WRC Plus.

Il nuovo Centro Sviluppo di Toyota sarà un luogo centrale nelle operazioni del team, ma sarà anche una nuova base per sviluppare vetture migliori dedicate all'Europa sfruttando la grande variabilità di superfici che si trovano attorno al punto dove sorgerà la nuova base.

Il Centro Sviluppo è progettato anche per ridurre le emissioni di CO2 emessa da tutte le attività del team attraverso iniziative di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni sviluppate con la città di Jyvaskyla e TMF e di compensare le emissioni stesse attraverso l'introduzione di edifici in legno con benefici di stoccaggio del carbonio, la protezione delle foreste attraverso l'arricchimento della biodiversità e la gestione continua della copertura, nonché impianti di generazione di energia privata e mobilità a idrogeno.

"Jyvaskyla è stata la sede di TGR-WRT negli ultimi otto anni e una parte importante del successo che abbiamo ottenuto. Nel realizzare il nostro nuovo Centro di Sviluppo TGR-WRT qui a Jyväskylä, vogliamo anche essere un buon vicino per la comunità locale".

"Sotto la guida del nostro Presidente, Akio Toyoda, abbiamo iniziato a discutere con la città di Jyvaskyla e TMF per esplorare idee a sostegno di uno sviluppo positivo della comunità. Con la firma di questa lettera d'intenti oggi iniziamo a lavorare insieme per pianificare, sviluppare e realizzare questi obiettivi", ha dichiarato Yuchiro Haruna, amministratore delegato di Toyota Gazoo Racing World Rally Team.