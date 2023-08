WRC | Rally Finlandia, PS9: Neuville concede il bis

Thierry Neuville concede il bis e vince la seconda prova speciale consecutiva al Rally di Finlandia, la PS9 Halttula 2 di 9,14 chilometri. Il pilota di Hyundai Motorsport, dopo il ritiro di Kalle Rovanpera, ha innestato una marcia superiore e ora è alla caccia del leader dell'evento Elfyn Evans.

Non è chiaro se questo cambiamento di marcia di Neuville sia da imputare a un mero fattore psicologico o se la posizione di partenza ora differente lo aiuti in qualche modo. Quel che è certo, è che sembra un pilota differente rispetto a 2 prove or sono.

Al termine della PS9 ha chiaramente affermato di puntare a sfidare Evans per la vittoria. Per lui sarebbe di vitale importanza per tornare a lottare proprio con il gallese e il leader del Mondiale Kalle Rovanpera per il titolo iridato. Ecco perché non si risparmierà e andrà alla caccia del successo.

Dal canto suo, Elfyn Evans può pensare di gestire il vantaggio nella giornata odierna per poi avere la miglior posizione di partenza possibile nella seconda tappa prevista per domani. In questa prova ha perso 1"2 dal rivale, così si ritrova con 9"7 di margine nella classifica generale quando manca una speciale al termine della giornata.

Dietro di loro, però, è presente Takamoto Katsuta, bravo a pareggiare il tempo di speciale di Evans e a ottenere il secondo crono a pari merito. Questo non gli ha impedito di perdere a sua volta 1"2 da Neuville, con il belga che ha ora 3"6 di vantaggio su di lui.

Katsuta potrebbe giocare un ruolo importante nella sfida tra Evans e Neuville, cercando di mettere pressione al pilota di Hyundai Motorsport e magari indurlo all'errore dandogli la giusta pressione. Se c'è una gara in cui Takamoto può farlo, è il Rally di Finlandia, su fondi che ben conosce da tanti anni.

Teemu Suninen potrebbe avere velleità di podio, ma al momento è distante 11"6 da Katsuta. Il suo passo attuale non è sufficiente per impensierire il rivale. Jari-Matti Latvala è stato più rapido rispetto alle ultime prove, perdendo solo 6"6 dal crono di riferimento firmato da Neuville.

Nel WRC2 cambia tutto, ancora una volta. Sami Pajari, leader fino al termine della prova precedente, ha forato una gomma e così ha perso secondi importanti, ma anche la prima posizione nella classifica dell'evento.

Il nuovo leader è Jari Huttunen, sempre al volante di una Skoda Fabia RS Rally2, mentre Pajari è secondo, staccato di 9"2 dal connazionale. Oliver Solberg è tornato in zona podio superando il compagno di squadra Nikolay Gryazin.

Brutte notizie per Emil Lindholm. Il campione in carica della categoria ha visto rompersi la sospensione anteriore destra della Hyundai i20 N Rally2 senza aver avuto impatti significativi.