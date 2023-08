WRC | Rally Finlandia, PS8: Rovanpera capotta. Evans leader

Al Rally di Finlandia sembrava tutto apparecchiato per la seconda vittoria consecutiva di Kalle Rovanpera dopo quella ottenuta 2 settimane fa al Rally Estonia, invece nella PS8, la Myhinpaa 2 di 15,51 chilometri le cose sono cambiate in modo drastico e inatteso.

Al chilometro 11,1 della stage Rovanpera ha perso il controllo della sua Toyota GR Yaris Rally1 finendo per mettere le ruote posteriori in un fosso. All'interno ha colpito qualcosa, probabilmente una roccia, ed è stata catapultata in alto. La vettura ha poi puntato il muso verso il basso in fase di discesa e ha fatto da perno, capottando e rimanendo ferma sul tetto e sul tracciato.

Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen sono usciti illesi dalla carambola e, nonostante l'aiuto dei tanti spettatori presenti nel punto dell'incidente, l'equipaggio di Toyota Racing non ha potuto proseguire a causa dei numerosi danni alla macchina.

L'impressione è che, in questo caso, la pioggia e il fango abbia letteralmente beffato il campione del mondo in carica, come se non si aspettasse di trovare un tratto di speciale con così poco grip.

Per Rovanpera arriva un ritiro inatteso, che lascia le porte spalancate verso la leadership dell'evento al compagno di squadra Elfyn Evans. Ora il gallese ha la strada - non spianata, ma le chance sono alte - aperta verso quello che potrebbe essere il secondo successo stagionale.

Se questo dovesse arrivare, riuscirebbe a recuperare tanti punti al leader del Mondiale e a dimezzare lo svantaggio. Evans, però, non potrà dimenticare di chi lo segue. Thierry Neuville è tornato davanti a Takamoto Katsuta grazie a un'ottima prova. Il suo tempo è stato sufficiente per vincere la speciale e tornare a fare uno scratch dopo diverse settimane dall'ultimo (in Estonia non ne aveva vinta nemmeno una).

Il belga di Hyundai Motorsport ha ridotto lo svantaggio da Evans, portandosi a 10"9 dal nuovo leader e, soprattutto, ha rimesso alle spalle Katsuta. Sia Evans che Neuville e il giapponese hanno rallentato molto, forse troppo, nei pressi dell'incidente di Rovanpera anche invitati dal pubblico presente in zona. A rimetterci maggiormente potrebbe essere stato proprio Neuville, il quale aveva segnato un ottimo intertempo nel settore precedente per poi veder scemare quasi tutto proprio nel tratto in cui Rovanpera ha posto fine alla sua gara.

Con il ritiro del 22enne di Jyvaskyla, Teemu Suninen sale al quarto posto nella classifica generale, mentre Jari-Matti Latvala è addirittura quinto.

Nel WRC2 continua la splendida lotta tra Sami Pajari e Jari Huttunen per la prima posizione di classe. Il giovane finlandese del team TokSport ha battuto il rivale di 1"3, portando il suo margine nella classifica generale a 1"8. La lotta per il vertice è quanto mai aperta. Nikolay Gryazin è salito al terzo posto, complice un testacoda nella prima parte di speciale che ha rallentato Oliver Solberg.