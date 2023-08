WRC | Rally Finlandia, PS6: Katsuta prende Neuville

La marcia di Kalle Rovanpera non accenna ad arrestarsi. Il leader del Mondiale ha aperto il giro pomeridiano della prima tappa del Rally di Finlandia nel modo migliore, ossia vincendo la PS6 Laukaa 2 di 11,78 chilometri.

Kalle ha battuto ancora una volta il rivale per il successo, il compagno di squadra Elfyn Evans, di 1"4. Il gap tra i due rimane però piuttosto marginale: 5"3. Al termine della prova Rovanpera si è lamentato di aver guidato male, ma anche Evans ha avuto qualche problema e la lotta per il primo posto rimane aperta.

Si accende quella per il terzo posto, con Takamoto Katsuta ancora una volta in grande spolvero sul tracciato denominato Laukaa. Nel primo passaggio svolto questa mattina aveva vinto la speciale, mentre questa volta si è dovuto accontentare del secondo posto per appena 2 decimi di secondo.

Il giapponese, nella seconda parte della prova, ha commesso una sbavatura che gli è costato il secondo scratch di giornata. Uscito troppo largo da una curva sinistrorsa, Katsuta si è trovato a controsterzare producendo l'effetto pendolo. Il posteriore della sua GR Yaris Rally1 è passato da destra a sinistra, con la ruota posteriore da quel lato finita dentro a un fosso.

Katsuta è stato fortunato, perché non ha colpito nulla all'interno del fossato ed è riuscito a proseguire, chiudendo secondo. Grazie al suo tempo e al crono meno incisivo di Thierry Neuville ora è terzo nella classifica generale, accreditato dello stesso tempo di gara del belga.

Ottimo crono anche per Teemu Suninen, al volante della seconda e ultima Hyundai i20 N Rally1 rimasta in gara dopo il ritiro per incidente di Esapekka Lappi avvenuto nella PS5. Continua a disputare la sua gara Jari-Matti Latvala, il quale non può competere con i compagni di classe in quanto inattivo da quasi 4 anni.

Il WRC2 annota un altro cambio di leadership nella classifica generale. Sami Pajari, dopo aver lasciato la prima posizione a Oliver Solberg a fine giro, si è ripreso la vetta con una grande prova. Il giovane finlandese ha vinto la stage di classe con ben 7"4 di vantaggio su Solberg.

Per questo motivo è riuscito a tornare a comandare le operazioni con 4"4 sul rivale, ma ora al secondo posto c'è Jari Huttunen a 1"4. Ottima prova anche di Emil Lindholm, ora quarto a soli 2"5 da Solberg. Il finlandese di Hyundai Motorsport, in questo fine settimana, potrebbe avere l'occasione di firmare un altro podio da quando difende i colori del team di Alzenau, ma anche di lottare per qualcosa di più importante.