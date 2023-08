WRC | Rally Finlandia, PS4: duello Hyundai per il podio

La marcia di Kalle Rovanpera al Rally di Finlandia non accenna a rallentare. Il campione del mondo in carica del WRC ha vinto anche la PS4, la Myhinpaa 1 di 15,51 chilometri, aumentando il suo vantaggio sui rivali nella classifica generale dell'evento.

In questa prima parte di tappa, le Toyota GR Yaris Rally1 del finlandese e di Elfyn Evans stanno dominando la gara. La capacità di Kalle di guidare sul fondo di casa e l'ottima posizione di partenza per via di un fondo reso compatto dalla pioggia sta permettendo ai due alfieri del team giapponese di fare doppietta in ogni prova speciale.

La classifica generale non è altro che lo specchio di quanto stiamo vendendo nelle speciali, con Rovanpera che conduce davanti a Evans con un margine di 3"6.

I primi inseguitori di Rovanpera ed Evans sono i due piloti titolari di Hyundai Motorsport, Thierry Neuville ed Esapekka Lappi. Entrambi appena sotto i 10 secondi di distacco dalla vetta, stanno però dando vita a un bel duello per il gradino più basso del podio.

In questo momento, sebbene sia Neuville a essere davanti, Lappi dà l'impressione di trovarsi meglio sul fondo di casa. Non è dunque peregrino pensare a un cambio di posizione nella prossima speciale, l'ultima del giro mattutino prima del Service di metà giornata.

Si accende anche la lotta per la Top 5, con Teemu Suninen in piena rimonta nei confronti di Takamoto Katsuta. Il giapponese, dopo un avvio di giornata fulmineo con la vittoria di stage nella PS2, ha visto affievolirsi il suo passo e, di conseguenza, anche il suo vantaggio nei confronti dei piloti che si trovano alle sue spalle.

Suninen è stato autore del quarto tempo di speciale nella PS4 e ora è a 2"8 dalla quinta posizione. Buona prova anche di Jari-Matti Latvala, il quale continua nel suo apprendistato al volante della Toyota GR Yaris Rally1. Prova dopo prova il team principal di Toyota Racing - sostituito per questo weekend niente meno che da Akyo Toyoda in persona - sta migliorando la sua confidenza con il mezzo e si trova così in settima posizione nella classifica generale.

Nel WRC2 c'è un leader a sorpresa. Si tratta del giovane talento di casa Sami Pajari. Il pilota di TokSport è partito forte e si trova in testa alla classifica di categoria con un margine di 3"9 su Oliver Solberg, il primo degli inseguitori.

Il norvegese, sebbene sia a caccia di Pajari, deve stare attento perché ad appena 4 decimi c'è il campione in carica del WRC2, Emil Lindholm con la Hyundai i20 N Rally2 e, con lo stesso tempo di gara, anche Jari Huttunen. La lotta per la prima posizione e per il podio è a dir poco aperta.

WRC 2023 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 21'10”6 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +3"6 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +8"9 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +9"2 5 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +13"3 6 Suninen/Markkula Hyundai i20 N Rally1 +16"1 7 Latvala/Hanninen Toyota GR Yaris Rally1 +40"7 8 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +1'29"4 9 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +1'33"3 10 Lindholm/Hamalainen Hyundai i20 N Rally2 +1'33"7