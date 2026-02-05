Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Video, Test Sepang: Ducati fa paura, ma Aprilia ci crede

MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

Formula 1
Formula 1
F1 | Motori: micro camera Mercedes, la FIA non la vieta e gli altri la copiano?

MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Ferrari: la SF-26 cresce bene senza usare l'S-duct nelle fiancate

Proviamo l'Aston Martin Vantage S, supercar dagli artigli affilati

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Proviamo l'Aston Martin Vantage S, supercar dagli artigli affilati

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"
Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

Tre volte campione del mondo e superstar della BK, Toprak Razgatlioglu è riuscito a chiudere solo al 18° posto nella classifica dei tempi della terza ed ultima giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu era salito sulla Yamaha MotoGP solo in rare occasioni fino ad ora, ma a Sepang ha potuto godersi cinque giorni di prove, tre di Shakedown la scorsa settimana e due nel test ufficiale che si è concluso oggi, dopo che un problema ai motori martedì ha costretto le moto del costruttore di Iwata a rimanere al box il secondo giorno di prove.

Alla fine della giornata, Razgatlioglu non era soddisfatto del suo tempo di 1'58"326, con cui ha superato solo l'altro esordiente Diogo Moreira e due collaudatori. L'unica consolazione per il turco, se mai ne avesse bisogno, è che il suo compagno di squadra, Jack Miller, ha chiuso al 17° posto (1'58"156), nonostante l'australiano sia uno dei veterani della griglia. Alex Rins, con la M1 ufficiale, ha fermato il cronometro a 1'57"580, sette decimi più veloce.

"Ho imparato qualcosa, ma non molto", ha detto il turco deluso. "Sto ancora cercando di cambiare il mio stile di guida", cio che cerca da quando è salito sulla nuova V4 della Yamaha. "Stamattina non è uscito il tempo (1'59"314) e questo mi fa arrabbiare", si è scaldato. "In frenata vado bene, ma faccio fatica a capire il degrado delle gomme".

Senza esperienza con le MotoGP, Toprak ha bisogno di chilometri per abituarsi alla moto. "Ci siamo concentrati sulla guida, ma penso che cambierò l'assetto delle sospensioni, perché ho bisogno di aiuto in curva", ha riferito.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

Gli è stato chiesto se la moto richiedesse un cambiamento molto radicale rispetto a quello a cui è abituato. "Guido come sempre, ma i tempi non arrivano e questo, ovviamente, fa calare la mia motivazione", ha detto abbattuto.

Al momento non è semplice neanche seguire i consigli del compagno Miller, che gli fa da "tutor". "Con questa moto non puoi girare con l'acceleratore. Bisogna guidare come una Moto2. Questo mi dice Jack, ma è molto facile a dirsi e non altrettanto facile da fare". Soprattutto se si pensa che Toprak non ha mai guidato una Moto2.

Una cosa positiva di Razgatlioglu, per il momento, è che non usa mezzi termini e non va per il sottile. "Per me non è facile vedermi così in basso nella classifica dei tempi, soprattutto dopo la mia esperienza in Superbike", ha detto, in riferimento alla categoria di cui era il dominatore assoluto

Oltre a correre, Toprak sta cercando di capire come guidano i piloti di punta. "Questa mattina ho seguito Alex Marquez e l'ho visto guidare molto bene, ma io non ci riesco. Sicuramente soffrirò nelle prime cinque gare", ha concluso.

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Bike of Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Inizio allenamento

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang