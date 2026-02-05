MotoGP | Razgatlioglu: "Non è facile per me vedermi così in basso in classifica"

Toprak Razgatlioglu era salito sulla Yamaha MotoGP solo in rare occasioni fino ad ora, ma a Sepang ha potuto godersi cinque giorni di prove, tre di Shakedown la scorsa settimana e due nel test ufficiale che si è concluso oggi, dopo che un problema ai motori martedì ha costretto le moto del costruttore di Iwata a rimanere al box il secondo giorno di prove.

Alla fine della giornata, Razgatlioglu non era soddisfatto del suo tempo di 1'58"326, con cui ha superato solo l'altro esordiente Diogo Moreira e due collaudatori. L'unica consolazione per il turco, se mai ne avesse bisogno, è che il suo compagno di squadra, Jack Miller, ha chiuso al 17° posto (1'58"156), nonostante l'australiano sia uno dei veterani della griglia. Alex Rins, con la M1 ufficiale, ha fermato il cronometro a 1'57"580, sette decimi più veloce.

"Ho imparato qualcosa, ma non molto", ha detto il turco deluso. "Sto ancora cercando di cambiare il mio stile di guida", cio che cerca da quando è salito sulla nuova V4 della Yamaha. "Stamattina non è uscito il tempo (1'59"314) e questo mi fa arrabbiare", si è scaldato. "In frenata vado bene, ma faccio fatica a capire il degrado delle gomme".

Senza esperienza con le MotoGP, Toprak ha bisogno di chilometri per abituarsi alla moto. "Ci siamo concentrati sulla guida, ma penso che cambierò l'assetto delle sospensioni, perché ho bisogno di aiuto in curva", ha riferito.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

Gli è stato chiesto se la moto richiedesse un cambiamento molto radicale rispetto a quello a cui è abituato. "Guido come sempre, ma i tempi non arrivano e questo, ovviamente, fa calare la mia motivazione", ha detto abbattuto.

Al momento non è semplice neanche seguire i consigli del compagno Miller, che gli fa da "tutor". "Con questa moto non puoi girare con l'acceleratore. Bisogna guidare come una Moto2. Questo mi dice Jack, ma è molto facile a dirsi e non altrettanto facile da fare". Soprattutto se si pensa che Toprak non ha mai guidato una Moto2.

Una cosa positiva di Razgatlioglu, per il momento, è che non usa mezzi termini e non va per il sottile. "Per me non è facile vedermi così in basso nella classifica dei tempi, soprattutto dopo la mia esperienza in Superbike", ha detto, in riferimento alla categoria di cui era il dominatore assoluto

Oltre a correre, Toprak sta cercando di capire come guidano i piloti di punta. "Questa mattina ho seguito Alex Marquez e l'ho visto guidare molto bene, ma io non ci riesco. Sicuramente soffrirò nelle prime cinque gare", ha concluso.

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang