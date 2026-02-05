MotoGP | Marquez: "3 piloti più veloci di me, ma è già successo in Malesia..."

Marc Marquez esce con buone sensazioni dai test MotoGP di Sepang. Il nove volte campione del mondo è arrivato in Malesia senza essere salito sulla sua Ducati da quando si era infortunato lo scorso 5 ottobre in Indonesia. E dopo aver iniziato dominando la giornata di martedì, lanciando un avvertimento agli altri, il #93 si è dedicato a rimettersi in forma fisicamente, con risultati soddisfacenti.

Giovedì la sua giornata è stata ricca di eventi. Il pilota di Cervera ha subito la sua prima caduta del 2026, alla prima curva del circuito malese, lenta e senza conseguenze. È successo al mattino, quando ha anche provato l'aerodinamica che ha utilizzato nel 2025, in una giornata che considerava cruciale per determinare se la carenatura del 2026 sia davvero un passo avanti, sufficiente per sceglierla per il campionato che inizierà in Thailandia tra poche settimane.

Sempre nella sessione mattutina ha fatto un tentativo di "time attack". Il maggiore dei fratelli Marquez ha chiuso con il quarto miglior tempo della giornata, un 1'56"789 che lo ha posizionato a quasi quattro decimi dal fratello Alex, ma davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio si è dedicato maggiormente a una simulazione di gara Sprint, in cui, con una media di 1'58"2, è rimasto a un decimo dall'italiano e a due dal #73, che ha dominato il giovedì con pugno di ferro.

"La simulazione è andata bene, ma sono stato più lento di Alex. È andata bene, perché tutto è andato secondo i piani. Fisicamente sto abbastanza bene, ma questo pomeriggio non guidavo più con la stessa posizione dei due giorni precedenti", ha esordito Marc, soddisfatto soprattutto di come sta la sua lesione alla spalla destra.

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

"Fisicamente sto bene; avrei firmato per poter fare un test completo. Ovviamente, il primo giorno mi sono controllato; ieri mi sono lasciato andare un po' di più e oggi ho dato il massimo. Spero che questo mi aiuti a fare un salto in avanti in vista della Thailandia", ha continuato. Il pilota nato a Lleida ha infatti altri piloti davanti a sé in questo momento, ma non se ne preoccupa più di tanto: "Ci sono stati tre piloti più veloci di me, ma non è la prima volta che mi succede in Malesia. Mi piacerebbe essere il primo e avere il ritmo migliore, ma qui non torneremo fino ad ottobre".

"Abbiamo fatto piccoli passi avanti, ma questa è la Malesia, c'è molta gomma in pista", ha continuato Marc, consapevole che il test di Sepang è sempre un po' "ingannevole". "L'aderenza che abbiamo su questa pista non può essere presa come riferimento. La cosa più positiva è che le sensazioni sono state buone fin dal primo momento".

Infine, il catalano ha spiegato il motivo della sua caduta al mattino: "Sono caduto alla curva 1 perché abbiamo cambiato l'aerodinamica e anche il bilanciamento", ha concluso il sette volte campione del MotoGP.

