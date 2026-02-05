Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Marquez: "3 piloti più veloci di me, ma è già successo in Malesia..."

Marc Marquez ha concluso il test di Sepang in ottima forma fisica dopo aver completato i tre giorni con il quarto miglior tempo ed una simulazione di gara che invita all'ottimismo.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Dorna

Marc Marquez esce con buone sensazioni dai test MotoGP di Sepang. Il nove volte campione del mondo è arrivato in Malesia senza essere salito sulla sua Ducati da quando si era infortunato lo scorso 5 ottobre in Indonesia. E dopo aver iniziato dominando la giornata di martedì, lanciando un avvertimento agli altri, il #93 si è dedicato a rimettersi in forma fisicamente, con risultati soddisfacenti.

Giovedì la sua giornata è stata ricca di eventi. Il pilota di Cervera ha subito la sua prima caduta del 2026, alla prima curva del circuito malese, lenta e senza conseguenze. È successo al mattino, quando ha anche provato l'aerodinamica che ha utilizzato nel 2025, in una giornata che considerava cruciale per determinare se la carenatura del 2026 sia davvero un passo avanti, sufficiente per sceglierla per il campionato che inizierà in Thailandia tra poche settimane.

Sempre nella sessione mattutina ha fatto un tentativo di "time attack". Il maggiore dei fratelli Marquez ha chiuso con il quarto miglior tempo della giornata, un 1'56"789 che lo ha posizionato a quasi quattro decimi dal fratello Alex, ma davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio si è dedicato maggiormente a una simulazione di gara Sprint, in cui, con una media di 1'58"2, è rimasto a un decimo dall'italiano e a due dal #73, che ha dominato il giovedì con pugno di ferro.

"La simulazione è andata bene, ma sono stato più lento di Alex. È andata bene, perché tutto è andato secondo i piani. Fisicamente sto abbastanza bene, ma questo pomeriggio non guidavo più con la stessa posizione dei due giorni precedenti", ha esordito Marc, soddisfatto soprattutto di come sta la sua lesione alla spalla destra.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

"Fisicamente sto bene; avrei firmato per poter fare un test completo. Ovviamente, il primo giorno mi sono controllato; ieri mi sono lasciato andare un po' di più e oggi ho dato il massimo. Spero che questo mi aiuti a fare un salto in avanti in vista della Thailandia", ha continuato. Il pilota nato a Lleida ha infatti altri piloti davanti a sé in questo momento, ma non se ne preoccupa più di tanto: "Ci sono stati tre piloti più veloci di me, ma non è la prima volta che mi succede in Malesia. Mi piacerebbe essere il primo e avere il ritmo migliore, ma qui non torneremo fino ad ottobre".

"Abbiamo fatto piccoli passi avanti, ma questa è la Malesia, c'è molta gomma in pista", ha continuato Marc, consapevole che il test di Sepang è sempre un po' "ingannevole". "L'aderenza che abbiamo su questa pista non può essere presa come riferimento. La cosa più positiva è che le sensazioni sono state buone fin dal primo momento".

Infine, il catalano ha spiegato il motivo della sua caduta al mattino: "Sono caduto alla curva 1 perché abbiamo cambiato l'aerodinamica e anche il bilanciamento", ha concluso il sette volte campione del MotoGP.

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Bike of Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Inizio allenamento

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
91
