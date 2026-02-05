MotoGP | Alex Marquez batte Bagnaia e Marc nella simulazione di Sprint a Sepang

Il Campionato mondiale MotoGP conclude giovedì 5 febbraio i primi test collettivi della pre-stagione 2026 sul circuito di Sepang. Piloti e team hanno completato un primo approccio dopo la pausa invernale, e la conclusione è che le Ducati sembrano forti come sempre, con le quattro GP26 in testa alla classifica dei tempi nella mattinata dell'ultimo giorno di prove, con Alex Marquez che ha segnato il miglior tempo della settimana (1'56"402).

Ma si sa che nei test i tempi sul giro non sono la cosa più importante. Tra l'altro, perché non si conoscono i carichi di carburante né i set di pneumatici esatti, quindi i tentativi di "time attack" diventano un po' ingannevoli. Ciò su cui i marchi tendono a concentrarsi maggiormente è il ritmo di gara, ed è quello che è successo giovedì in Malesia.

E ancora di più dopo quello che è successo mercoledì, quando l'arrivo della pioggia, unito al forte caldo che c'era prima, ha reso la sessione pomeridiana della giornata quasi inutilizzabile, senza prove in pista di qualità. Di conseguenza, la maggior parte della griglia ha rimandato a oggi le prime simulazioni di gara, con long run di circa 10 giri per emulare la durata di una Sprint a Sepang (la gara lunga è normalmente di 20 giri).

In questo modo, la giornata è stata dedicata alla carta e alla penna, per annotare al volo i tempi man mano che venivano registrati dal cronometraggio in diretta, per poi confrontarli con i PDF di analisi dei ritmi forniti dal campionato. L'attenzione si è concentrata sulle Ducati: quella di Alex Marquez, che ha volato su uno dei suoi circuiti preferiti, e quelle del team ufficiale, di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

Mentre il #73 ha brillato in sella alla GP26, suo fratello e l'italiano hanno segnato ritmi simili, ugualmente competitivi (anche se, ancora una volta, non si conoscono esattamente i carichi di benzina e pneumatici). Ma sembra che la "prima gara" del 2026 sia stata vinta dal pilota del Gresini Racing, anche se bisogna tenere presente che il numero 93 sta ancora recuperando la forma fisica e che il numero 63 cerca di confermare le buone sensazioni dei due giorni precedenti, per cercare di evitare il disastro che ha vissuto nel 2025.

Le simulazioni di Sprint dei ducatisti



Ritmo di Marc Marquez Ritmo di Alex Marquez Ritmo di Pecco Bagnaia 1:57.602 1:57.551 1:58.088 1:57.681 1:57.295 1:57.726 1:58.154 1:57.538 1:57.738 1:58.118 1:58.326 1:57.978 1:58.320 1:57.842 1:57.899 1:58.411 1:58.275 1:57.841 1:58.562 1:57.930 1:58.106 1:58.590 1:58.133 1:58.590 1:58.630 1:58.530 1:58.769 1:58.824 1:58.859 1:58.929

Come si può vedere confrontando i tempi nella tabella, il "vincitore" del primo duello del 2026 è stato Alex Márquez. Il pilota di Cervera ha iniziato la sua simulazione di Sprint in modo travolgente, segnando il miglior tempo dei tre, 1'57"295. Con cinque giri in 1'57", è riuscito a mitigare il suo calo a 1'58", completando una media di 1'58"0 sommando i suoi 10 giri cronometrati. Nel suo caso, si è verificata l'eccezionalità di aver saltato un paio di volte i tempi di 1'57" con altri di 1'58".

Il secondo è Pecco Bagnaia, vicino all'attuale vice-campione del mondo. Il torinese ha iniziato la sua simulazione con 1'58", ma poi è riuscito a mettere insieme fino a cinque giri molto costanti in 1'57" alto, con il suo miglior tempo di 1'57"726. La sua media è di 1'58"1, con un calo molto pronunciato fino a 1'58"9 nei giri finali.

E poi c'è Marc Marquez, ma anche lui molto vicino ai suoi due rivali. Il grande handicap del pluricampione spagnolo è stato quello di aver fatto solo due giri in 1'57", anche se il suo miglior tempo personale, 1'57"602, con cui ha aperto la sessione, è stato più veloce del miglior tempo di Bagnaia. Il sette volte campione della MotoGP ha totalizzato otto giri in 1'58", ma il suo calo è il meno repentino di tutti, perdendo pochissimo tempo con il passare dei giri e dimostrando la sua eccellente gestione delle gomme, uno dei suoi grandi punti di forza. La sua media è stata di 1'58"2.

Resta da vedere dove si trovano gli altri marchi e i loro piloti di riferimento in queste simulazioni, ma in Ducati le prime conclusioni possono indicare una GP26 più adattabile a tutti i piloti, e ugualmente forte sia sul giro singolo che nel long run, al punto da tornare ad essere, ancora una volta, il punto di riferimento della classe regina. Anche se la cosa dovrà essere ripetuta nel secondo test stagionale, in Thailandia, il 21 e 22 febbraio.

