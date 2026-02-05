MotoGP | Alex Marquez più vicino a KTM: "Alla prima gara saprò già dove correrò nel 2027"

Alex Marquez ha chiuso in testa tre delle sei sessioni disputate da martedì nei tre giorni di test ufficiali MotoGP a Sepang, firmando giovedì mattina il miglior crono complessivo dell’intera prova: un 1'56"402 che ha battuto tutti gli altri tempi registrati fino ad ora, fatta eccezione per il riferimento assoluto stabilito da Pecco Bagnaia nel 2024 (1'56"337), che resta l'"All Time Record" del tracciato malese.

Nel 2025 Alex Marquez era già stato il più veloce nei test (1'56"493), un crono migliore della pole del GP della Malesia dell'anno precedente, firmata sempre da Bagnaia in 1'57"001. Tempi che oggi lo spagnolo ha demolito, completando anche una simulazione di gara con un ritmo molto elevato. Senza dubbio, il pilota Gresini sembra pronto a riprendere da dove aveva lasciato la scorsa stagione, quando si era laureato vicecampione del mondo.

"All’inizio della simulazione forse sono andato un po’ troppo forte e ho commesso un paio di errori", ha ammesso lo spagnolo, lasciando intendere che il suo passo gara avrebbe potuto essere persino migliore.

Luca Marini, Honda HRC, Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ma sono contento, e credo che siamo un pochino più veloci dell’anno scorso. Sono soddisfatto del lavoro", ha aggiunto il pilota Gresini, che quest’anno dispone di una Ducati GP26 in versione ufficiale, identica a quella di Bagnaia e Marc Marquez.

Alex ha valutato molto positivamente questi tre giorni di test a Sepang, com’era prevedibile: "Quando arrivi da un intero inverno senza salire su una MotoGP hai sempre il dubbio di capire se sarai ancora veloce, e fa bene essermi tolto questa incertezza", ha spiegato.

Al momento, basandosi sui tempi e sulle simulazioni di gara, Ducati sembra ancora un passo avanti rispetto alla concorrenza, nonostante i progressi degli altri costruttori, in particolare Honda. "Fino al primo Gran Premio, in Thailandia, non sapremo se abbiamo ancora un vantaggio oppure no. Non credo che tutti abbiano mostrato il massimo in questo test", ha aggiunto Alex, mantenendo un certo margine di prudenza.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Per quanto riguarda lui e il programma con la Ducati GP26 del team Gresini, non tutto è ancora definito. "Non ho ancora deciso l’aerodinamica, ma oggi mi sono sentito più a mio agio con quella dell’anno scorso. Il potenziale è simile; tutto dipende dalle caratteristiche di ogni pista", ha spiegato il catalano, che deve scegliere tra le soluzioni provate in questi giorni.

"Non avremo nuove parti aerodinamiche per la Thailandia, ma ci sono ancora cose da testare" in vista dei due giorni di prove a Buriram, il 21 e 22 febbraio.

Proprio sul tracciato thailandese scatterà la stagione MotoGP 2026 con il GP di Thailandia, dove l’anno scorso Alex aveva chiuso secondo, iniziando a costruire un’annata da sogno che lo ha portato a diventare uno dei nomi più richiesti per il mercato piloti 2027. Tutti gli indizi portano a un accordo già definito con KTM per diventare pilota ufficiale della casa austriaca. "Prima della prima gara deciderò dove correrò nel 2027", è stata la sua risposta sull’argomento.

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang