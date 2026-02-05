Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Rins: "Yamaha ci ha chiesto di guidare con calma"

Dopo la delusione di essere dovuti rimanere ai box per tutta la giornata di mercoledì a causa di un problema tecnico al motore della Yamaha, le moto di Iwata sono tornate in pista giovedì. Ma con calma.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Il primo test pre-stagionale della MotoGP a Sepang è stato piuttosto caotico per la Yamaha. Martedì, nella prima sessione, Fabio Quartararo è caduto e si è fratturato un dito. Nonostante ciò, è tornato in pista nel pomeriggio, ma la sua moto si è fermata in modo inspiegabile e lui è tornato a casa per effettuare ulteriori accertamenti. La fortuna per il team di Iwata è che, grazie alle concessioni, ha potuto effettuare i tre giorni di Shakedown su questo stesso circuito la settimana scorsa, con i suoi piloti titolari, satellite e collaudatori.

Per Alex Rins e il resto della squadra Yamaha, i due piloti del Prima Pramac Racing (Jack Miller e Toprak Razgatlioglu) e i due collaudatori (Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso), mercoledì è stata una giornata di tensione, poiché non hanno potuto scendere in pista ed erano in ansia per ciò che era successo al nuovo motore V4, dato che i tecnici non riuscivano a trovare la causa del problema e, tanto meno, il motivo.

Giovedì, Yamaha ha spiegato tramite un comunicato stampa che la situazione era stata risolta e che le M1 sarebbero tornate in pista. Rins, nella sessione mattutina, ha fermato il cronometro a 1'57"580, migliorando il giro più veloce di Quartararo di martedì (1'57"869) e nel pomeriggio non è tornato in pista.

"Per fortuna avevamo già provato le cose più importanti. Non voglio dire che quanto accaduto non ci abbia influenzato, ma non è stato drammatico", ha cercato di minimizzare Alex Rins, difendendo la Casa che lo paga. "Ci mancava di provare solo alcune piccole cose", ha sottolineato.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Dopo l'avvertimento di mercoledì, Yamaha ha chiesto ai suoi piloti moderazione nel spremere la nuova moto, che rimane sotto la lente d'ingrandimento degli ingegneri in Giappone. "Per fortuna oggi abbiamo potuto girare, ma senza fare molti giri, con cautela", ha ammesso Rins.

Il catalano ha rivelato che martedì non si è rotto un solo motore, ma due. "Ci hanno detto che Fabio e Toprak hanno rotto due motori, uno ciascuno, e che per sicurezza volevano limitare il rischio. In Thailandia speriamo di ricevere altri motori e di poter girare liberamente in pista", ha aggiunto Alex, che spera che "i motori non si rompano più".

Date le circostanze, Rins non ha voluto spingere più del dovuto. "Non ho fatto simulazioni di partenza anche per questo motivo. Ci hanno chiesto di andare con calma, di non fare 60 o 70 giri. Abbiamo già fatto simulazioni di partenza durante lo Shakedown e nei giorni precedenti", ha sottolineato Alex, che ha concluso la giornata con 26 giri e il 12° miglior tempo della mattinata.

Sebbene non siano stati giorni tranquilli per la Yamaha, Rins mantiene la calma che gli conferisce il fatto di essere uno dei piloti più esperti della griglia. "In queste condizioni abbiamo provato bene; oggi è stata la giornata in cui ho girato più veloce (1'57"580). Non ci hanno limitato i giri; oggi il motore funzionava come il primo giorno", ha concluso il pilota spagnolo.

