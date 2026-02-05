MotoGP | Bezzecchi: "L'Aprilia è migliorata un po' in ogni area, ma è presto"

I primi test collettivi della stagione della MotoGP stanno ormai volgendo al termine, ma Marco Bezzecchi rimane sempre molto abbottonato. Il pilota dell'Aprilia è stato il primo degli "altri" nella mattinata della giornata conclusiva di Sepang, piazzandosi quinto dietro ad un poker di Ducati, ma quando ha incontrato i giornalisti durante la pausa pranzo non si è sbilanciato molto in vista del campionato che sta per cominciare.

Per esempio, a domanda diretta sulle sue possibilità di lottare per il Mondiale, ha dribblato: "Non lo so, adesso vediamo, è presto. Mancano ancora dei test e non abbiamo manco fatto la prima gara...".

Quando però gli è stato fatto notare che il collaudatore Lorenzo Savadori si è già detto convinto che la RS-GP26 sia già un passo avanti rispetto alla moto del 2025, ha replicato: "Sono d'accordo con Sava, la moto è un po' meglio. Direi che è migliorata un pochino in ogni area, proprio come ha detto Sava".

Anche se le novità viste in questi giorni sono state veramente tante, il passaggio verso la moto nuova sembra essere più un'evoluzione che una rivoluzione: "Il carattere più o meno è quello. Lo stravolgimento più grande c'era stato tra la moto del 2024 e quella del 2025. Quest'anno le modifiche sono tante, ma miglioramenti un po' più piccoli. E' cambiata sicuramente, ma è difficile quantificarlo numericamente".

Stamattina è arrivato anche il momento di fare il primo time attack, che però non ha soddisfatto del tutto il riminese: "Onestamente, mi aspettavo di fare un pelo meglio. Volevo fare un pelo meglio, ma è difficile perché sulla moto stiamo provando sempre qualcosa e mi devo adattare, quindi non ho fatto il time attack della mia vita. Però nei test conta fino ad un certo punto".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nella giornata di ieri, ha destato parecchia curiosità il nuovo codone con sei file di pinne, ma Marco ha preferito non dare troppe indicazioni in questo senso: "Credo che, ad essere onesti, nel momento in cui ci troviamo in MotoGP, non solo per noi ma per tutti, si parli sempre di differenze minime. Quindi è anche difficile per me dare una risposta onesta a tutte le vostre domande, perché alla fine è molto difficile da spiegare".

In ogni caso, per avere il pacchetto definitivo della RS-GP26 bisognerà attendere i test di Buriram, tra due settimane: "Non ancora, perché ieri la pioggia ha rallentato il nostro piano di lavoro. Ma poi abbiamo anche altre cose da provare in Thailandia. Quindi nel complesso non è ancora deciso nulla".

Secondo lui, al momento è complicato anche cercare di fare una scala gerarchica dei valori in campo, anche perché non si sa mai che tipo di lavoro stiano facendo quelli della concorrenza: "Non ho incontrato molti altri piloti in pista. Ho visto un po' Bagnaia stamattina, anche Vinales ed Acosta ieri, da vicino, ma penso sia tutto. Ho notato alcune differenze, ovviamente, ed ho spiegato tutto ai miei ingegneri. Ma da dentro è difficilissimo, soprattutto nei test, perché ognuno gira con il proprio piano, con le proprie gomme e tutto il resto. Dunque, è molto difficile fare un confronto".

Ad aumentare le incognite c'è anche il grip, che è sempre ai limiti della perfezione nel corso dei test e quindi offre condizioni molto diverse rispetto al weekend di gara: "Sì, è complicato, soprattutto ieri ed oggi, perché sembra che vada sempre tutto bene. Bisogna essere super concentrati e cercare di sentire tutto della moto, ma anche essere precisi nei commenti, perché la pista è molto buona e il ritmo è migliore rispetto alla gara. E' molto più veloce. Quindi non è facile, ma è anche molto bello girare così su una pista come questa, perché purtroppo quando veniamo qui per il weekend di gara, le condizioni della pista sono sempre difficili a livello di grip. Girare con una MotoGP su una pista in queste condizioni invece è molto divertente".

Anche se i test ora sembrano aver già un po' stufato "Simply the Bez": "Correrei domani, perché i test dopo un po' sono veramente noiosi. Sono importantissimi, ma sono anche noiosi. Le gare sono più belle, ma onestamente ci servono queste giornate di test. Alla fine teniamo botta oggi, che sarà un pomeriggio importante. In Thailandia saranno ancora più importanti, perché la prima gara è lì, poi si comincia davvero".

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang