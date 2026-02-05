Vai al contenuto principale

MotoGP | Test Sepang, Day 3: Alex Marquez precede Bezzecchi, ma la Ducati fa già paura

Il pilota del Gresini Racing è il più veloce sia nel time attack che nella simulazione di Sprint, ma nel finale il portacolori dell'Aprilia si infila secondo, andando ad interrompere il filotto Ducati, che piazza cinque moto nei primi sei. Prima caduta senza conseguenze del 2026 per Marc Marquez, dopo lo stop tornano in pista anche le Yamaha.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Alex Marquez è stato il mattatore di una terza ed ultima giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP, che ha delineato una situazione che sembra vedere ancora la Ducati nei panni di grande favorita, ma con la concorrenza che ha provato ad affinare le proprie armi nel corso dell'inverno.

Il pilota del Gresini Racing oggi non ha lasciato neanche le briciole alla concorrenza, facendo segnare il miglior tempo in 1'56"402, poco distante dal record assoluto del tracciato malese. Ma soprattutto il vice-campione del mondo ha dimostrato di aver già instaurato un grande feeling con la sua GP26, perché è stato anche quello che ha avuto il ritmo migliore nella simulazione di Sprint, completata con un ritmo di 1'58"0.

Fino a pochi minuti dal termine, a riprova del loro grande stato di forma, le Desmosedici GP monopolizzavano addirittura le prime quattro posizioni, ma nel finale ci ha pensato Marco Bezzecchi a rompere il dominio Rosso. Il pilota dell'Aprilia ha sfoderato un time attack molto interessante, scendendo fino a 1'56"526 e portandosi a soli 124 millesimi da Alex Marquez. Per quanto riguarda la simulazione, il riminese ha mostrato un passo molto costante, perdendo solo otto decimi tra l'inizio e la fine, ma il suo ritmo, complice anche una gomma usata, va detto che non era allo stesso livello dei ducatisti.

Come detto, a seguire troviamo poi un poker di Ducati, perché le Rosse hanno occupato cinque delle prime sei posizioni. In terza piazza c'è Fabio Di Giannantonio, staccato di 383 millesimi, che con la GP26 della Pertamina Enduro VR46 ha preceduto le due moto factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il campione del mondo oggi si è anche reso protagonista della prima scivolata del suo 2026, di fatto appoggiandosi su un fianco alla curva 1 e rialzandosi senza conseguenze.

 

Pur avendo incassato mezzo secondo nel time attack, Bagnaia invece è stato quello che si è avvicinato di più ad Alex Marquez nella simulazione di Sprint, riuscendo ad essere più incisivo anche del vicino di box, che ha avuto un ruolino più costante ma con meno picchi. Il contingente Ducati si completa poi con la GP25 di Franco Morbidelli, oggi autore di una scivolata senza conseguenze alla curva 14, e primo tra i piloti a non essere scesi sotto all'1'57".

In settima posizione troviamo poi l'altra Aprilia, ma con i colori Trackhouse, affidata a Raul Fernandez, che ha preceduto la migliore delle KTM, che oggi ha fatto esordire un nuovo forcellone. Neanche a dirlo, si tratta di quella di Pedro Acosta, accreditato di un 1'57"253 che lo tiene a 851 millesimi dalla vetta. Anche lo spagnolo ha provato a fare una simulazione di Sprint, nella quale però ha dato la sensazione di essere più accostabile al ritmo dell'Aprilia che a quello delle Ducati. Restando sulle RC16, nella top 10 c'è spazio anche per Enea Bastianini, che oggi sembra aver fatto un passo avanti proseguendo con le comparative di aerodinamica, ed ha chiuso decimo a soli 37 millesimi da Acosta.

Tra le due moto di Mattighofen c'è la prima delle Honda, con la Casa giapponese che quindi sembra aver fatto un passo indietro rispetto al miglior tempo di ieri. Joan Mir non è riuscito a ripetere lo stesso crono, risultando più lento di circa quattro decimi con il suo 1'57"268. Tuttavia, questo non deve privare la Casa giapponese dell'ottimismo manifestato nei giorni scorsi. E neppure il problema tecnico patito da Luca Marini nel corso della mattinata. Il marchigiano è stato costretto a parcheggiare a bordo pista, ma poi ha ripreso l'attività regolarmente, chiudendo con il 16° tempo in 1'57"805. Prestazione che ha realizzato nella sessione pomeridiana.

Leggi anche:

Ha ripreso l'attività anche la Yamaha, che ha rimandato in pista le M1 V4 dopo lo stop precauzionale di ieri. A quanto pare, il duro lavoro fatto nella notte tra Italia e Giappone ha portato a scoprire il problema che aveva portato al cedimento di ben due motori nella giornata di martedì, quindi oggi i piloti hanno potuto girare nuovamente, ad eccezione di Fabio Quartararo, rientrato in Europa dopo aver rimediato una frattura del dito medio della mano destra nella caduta di due giorni fa. Alla fine la migliore delle M1 è stata quella di Alex Rins, che con l'1'57"580 realizzato in mattinata si è piazzato 12°.

Bisogna scendere invece fino al 18° posto per trovare il migliore degli esordienti. Nonostante una giornata di lavoro in meno rispetto a Diogo Moreira, Toprak Razgatlioglu è riuscito proprio nel finale della sessione pomeridiana a saltargli davanti con il 18° tempo assoluto in 1'58"326. Tra le altre cose, oggi sulla Yamaha del turco sono apparse per la prima volta le appendici aerodinamiche sul codone. Il brasiliano della Honda LCR alla fine è stato più lento di poco più di un decimo, ma per entrambi c'è ancora tanta strada da fare perché il gap dai migliori resta di circa due secondi.

MotoGP 2026 | Test Sepang: i tempi della terza giornata

pos. Pilota team tempo / gap giri
1

Spain A. Márquez

 Gresini Racing 1:56.402 13
2

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.124 35
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0.383 31
4

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0.387 33
5

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0.527 14
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0.728 33
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0.843 34
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.851 30
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0.866 30
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0.888 29
11

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0.924 38
12 Spain A. Rins Yamaha MotoGP Team +1.178 17
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.188 33
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1.197 29
15 France J. Zarco Honda LCR +1.199 44
16

Italy L. Marini

 Honda HRC +1.403 50
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.754 32
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.924 19
19 Brazil D. Moreira LCR Team +2.074 35
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2.500 5
21

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2.876 19
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta
Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Bike of Luca Marini, Honda HRC
Bike of Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Inizio allenamento
Inizio allenamento

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing
Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing
Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing

Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3
Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda
Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Augusto Fernandez, Pramac Racing
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Dettagli della moto Yamaha Factory Racing
Dettagli della moto Yamaha Factory Racing

Dettagli della moto Pramac Racing
Dettagli della moto Pramac Racing

Dettagli della moto Pramac Racing
Dettagli della moto Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport
Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Augusto Fernandez, Pramac Racing
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang