MotoGP | Bagnaia: "Su una Ducati satellite nel 2027? Io sono un pilota da prima linea"

"E' stato un bel test, perché poter guidare e spingere al 100%, senza avere limitazioni quando sono in pista, aiuta tanto". Poche parole, che però dicono molto della serenità che sembra aver finalmente ritrovato Pecco Bagnaia. L'incubo GP25 sembra essere stato messo finalmente alle spalle e la GP26 gli permette di fare quello che gli è sempre riuscito meglio. Per questo, il bilancio della tre giorni di test a Sepang è molto positivo, anche se non sono mai arrivate zampate incredibili a lasciare il segno. Dopo l'ottavo tempo dei primi due giorni, infatti, ha chiuso quinto anche oggi, a mezzo secondo dal miglior tempo di Alex Marquez.

Su un aspetto però il piemontese ha impressionato, ovvero sulla simulazione di Sprint, al punto che Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha detto che, se veritiera, per gli avversari della Ducati si potrebbe già dare appuntamento al 2027. Pecco in effetti ne è parso molto soddisfatto, ma ha sottolineato che Alex Marquez ha fatto addirittura meglio di lui.

"Sicuramente le condizioni della pista erano incredibili, quindi più giri e più si va veloce. L'anno scorso ho vinto la Sprint girando decisamente più piano. Oggi la simulazione è stata molto veloce perché le gomme sono calate meno e c'era una condizione di grip estremo. I tempi quindi sono stati veri, ma non è veritiero in vista della gara. E comunque anche Alex Marquez è andato molto forte. Sono contento che la mia sia andata bene, perché l'anno scorso ero stato molto veloce time attack, ma non ero riuscito ad essere costante nella simulazione. E per me in un test è più importante girare con costanza piuttosto che fare un tempone. Alla fine è quello che ti porti dietro nelle prime gare, quindi sono soddisfatto", ha spiegato a fine giornata ai giornalisti presenti a Sepang.

Quando poi gli è stato chiesto se le modifiche fatte dalla Ducati nel passaggio tra la GP25 e la GP26 siano state fatte a suo favore, ha spiegato: "Secondo me non è stato a mio favore, ma a favore di tutti i piloti Ducati, perché alla fine la moto dell'anno scorso è stata velocissima con Marc, ma gli altri due piloti hanno faticato abbastanza. Quello che è stato modificato darà un aiuto a tutti quanti, anche a Marc, che si troverà meglio. Ma pure a Diggia e ad Alex, che è un altro pilota molto sensibile ed è una fortuna poterlo avere per migliorarci più velocemente".

Dopo questi tre giorni, in molti vedono la Ducati come grande favorita, ma questo non sembra affatto stupire il tre volte iridato, che però vede una concorrenza agguerrita: "Io credo che la Ducati sia la moto favorita dal 2021, forse anche da prima, ma da quando ci sono io è sempre stata la moto più competitiva. Nel 2021 forse ero un po' troppo inesperto per vincere il titolo, ma la moto era molto buona. Le moto della concorrenza comunque sono cresciute, l'Aprilia credo che sia quella che lo è di più. KTM sta lavorando bene, Honda è cresciuta tantissimo e Yamaha ha intrapreso un nuovo progetto e comunque non è andata male. Tutti crescono e Ducati è più limitata per via del regolamento, però lavora tanto e sa dove lavorare".

Avendo trovato questo idillio, qualcuno potrebbe pensare che in Thailandia, tra due settimane, non toccherà più la sua moto, ma Bagnaia sembra convinto che si possa anche fare un altro step: "Secondo me c'è il margine per crescere ancora, quindi dobbiamo lavorare per arrivare alla prima gara pronti. L'anno scorso ai test ho fatto un errore, cercando di provare tutto di fretta, ed è un qualcosa che ho evitato quest'anno. Ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo fatto i passi uno dopo l'altro e con cognizione, e secondo me è stato quello che mi ha aiutato ad abituarmi meglio e prima a questa moto".

A livello di aerodinamica, sembra soddisfatto della soluzione che ha provato oggi, con la carena 2026 e le ali sul cupolino 2025, ma la cosa andrà verificata anche a Buriram: "Ho parlato ora con la squadra, con gli ingegneri, sarà importante riprovarla anche in Thailandia, per capire, ma quello che ho provato oggi era buono per me, quindi in Thailandia decideremo se la soluzione è quella o no".

Non poteva mancare un accenno al mercato. Dando per scontato che Pedro Acosta prenderà il suo posto nella squadra ufficiale Ducati, gli è stato chiesto se sarebbe disposto ad accettare una squadra satellite pur di rimanere con la Casa di Borgo Panigale, ma la sua idea non sembra affatto quella: "Io credo di essere un pilota da prima linea, quindi bisogna che le mie ambizioni mi portino sempre a stare in prima linea. Di opportunità ce ne sono tante e quello di buono che ho fatto negli ultimi anni aiuta sicuramente in questo momento, ma senza pressioni e senza fretta prenderò la decisione che ritengo più giusta".

E' chiaro che non poter dimostrare di meritarsi la conferma a causa della frenesia del mercato dispiace, ma il piemontese sembra averla presa molto con filosofia: "E' quello che è. Viviamo in un mondo super veloce, quindi bisogna essere veloci. Jorge Lorenzo ha detto una cosa giusta, che ci si ricorda solo delle ultime gare. Quindi è normale che sia così. Negli ultimi 3-4 anni i contratti vengono decisi molto prima, ma è così e onestamente credo che sia corretto".

