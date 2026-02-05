Vai al contenuto principale

Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Acosta: "Voto? Mi do 6 su 10. Ma siamo più lenti delle Ducati"

Pedro Acosta ha concluso il terzo giorno di test a Sepang con l'ottavo miglior tempo e alcuni dubbi, che lo portano a darsi un sei scarso mentre continua a vedere le Ducati lontane.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Il pilota della KTM ha già deciso e chiuso il suo futuro nel 2027, ma quest'anno che sta per iniziare non sarà di transizione per Pedro Acosta, che cerca con rabbia la sua prima vittoria in MotoGP dopo averci provato con insistenza nelle ultime stagioni.

Acosta ha fermato il cronometro nella sessione mattutina su un tempo di 1'57"253 che lo ha lasciato ottavo nella classifica combinata dell'ultimo giorno dei test di Sepang, ma che non è stato migliore del suo tempo di mercoledì mattina (1'57"116), nonostante abbia cercato il ritmo di gara in una simulazione, completando 26 giri.

"Credo di poter stare tra i primi cinque", ha valutato Acosta alla fine della giornata riguardo a quel ritmo di gara. "Il giro veloce non era il mio obiettivo. Ma le sensazioni sono buone giro dopo giro".

Molti altri piloti hanno completato la distanza di Sprint per simulare le loro prestazioni in termini di ritmo, con Alex Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi con la Ducati GP26, molto forti.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

"In quella simulazione di gara sono successe un paio di cose che non mi aspettavo sulla moto", ha spiegato Acosta per far capire la differenza con le Ducati, anche se il giovane pilota 21enne è consapevole che "Siamo ancora più lenti delle Ducati".

A poco meno di un mese dal primo Gran Premio dell'anno e con un test ufficiale in programma il 21 e 22 febbraio a Buriram, Acosta non vuole lasciarsi prendere dallo scoraggiamento.

"In ogni caso, l'obiettivo qui era quello di conoscere i pezzi che porteremo in Thailandia".

Infine, il pilota di Murcia non ha voluto entrare nei dettagli dei problemi che ha avuto durante il long run con la sua KTM.

"La mia simulazione è stata fatta con il miglior pacchetto a nostra disposizione. Non volevo cadere, volevo girare in modo costante senza errori", ha chiarito prima di dare un voto ai tre giorni di test a Sepang: "Mi darei un sei su dieci".

