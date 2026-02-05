Vai al contenuto principale

Fotogallery
MotoGP Test a Sepang

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang

Ecco una carrellata con le immagini più belle della terza ed ultima giornata dei test collettivi di MotoGP in Malesia, che si è conclusa con il miglior tempo della Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Bike of Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Inizio allenamento

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Dettagli della moto Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Augusto Fernandez, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La terza giornata dei test collettivi di Sepang
