MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

Dopo aver guidato la classifica nella seconda giornata dei test MotoGP di Sepang, l'ultima delle prime prove collettive della pre-season 2026 è stata più complicata per Joan Mir. Il pilota spagnolo è stato assente dalla parte alta della classifica, guidata da Alex Marquez e dalla Ducati, che ha piazzato cinque moto nella Top 6.

Il pilota di Maiorca ha concluso la giornata con il nono miglior tempo, un 1'57"268 che lo ha lasciato a quasi nove decimi dalla vetta, ma chiaramente come la migliore Honda, dato che il suo compagno di squadra, Luca Marini, ha chiuso 16° dietro a Johann Zarco, mentre il rookie Diogo Moreira ha concluso la giornata al 19° posto.

Mir ha spiegato che giovedì è stato un po' complicato per lui alla guida della RC213V, senza girare quanto avrebbe voluto alla fine del test: "La giornata è stata un po' complicata; ci sono cose che provi e che non funzionano. Siamo rimasti fermi più a lungo di quanto avrei voluto. Questo ci ha condizionato. A parte il ritmo delle Ducati, stiamo bene. Visto il passo che hanno fatto, abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha esordito.

Joan Mir, Honda HRC Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

E se c'è una cosa che è chiara, guardando i tempi sul giro e le simulazioni di Sprint, è che la casa di Borgo Panigale parte ancora una volta come la principale favorita. Il campione del mondo 2020 ne è consapevole, sa che HRC è ancora lontana dalle Rosse e pensa che sarebbe un errore porsi l'obiettivo di raggiungerle già ora.

"Ho fatto tempi più modesti, ma sono buoni. Siamo consapevoli dei limiti di grip che abbiamo, ed è lì che dobbiamo migliorare di più. Siamo ancora più lontani", ha continuato. "Per fare i tempi delle Ducati devi avere molta aderenza, perché è l'unico modo per controllare le derapate".

"Noi non puntiamo in nessun caso alla Ducati; sarebbe un errore perché siamo lontani. È stata un po' una doccia fredda perché abbiamo visto che loro hanno continuato a migliorare", ha commentato, indicando che gli uomini di Borgo Panigale hanno già dato il massimo. "Se la gara fosse domani, penso che saremmo in grado di lottare per finire tra i primi cinque", ha concluso.

