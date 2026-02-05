Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Mir: "Puntare alle Ducati sarebbe un errore, siamo lontani"

Dopo aver dominato il secondo giorno dei test di Sepang di MotoGP, Joan Mir è stato più lontano dalla testa della classifica giovedì e riconosce che Honda è ancora lontana dalla Ducati.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Joan Mir, Honda HRC

Dopo aver guidato la classifica nella seconda giornata dei test MotoGP di Sepang, l'ultima delle prime prove collettive della pre-season 2026 è stata più complicata per Joan Mir. Il pilota spagnolo è stato assente dalla parte alta della classifica, guidata da Alex Marquez e dalla Ducati, che ha piazzato cinque moto nella Top 6.

Il pilota di Maiorca ha concluso la giornata con il nono miglior tempo, un 1'57"268 che lo ha lasciato a quasi nove decimi dalla vetta, ma chiaramente come la migliore Honda, dato che il suo compagno di squadra, Luca Marini, ha chiuso 16° dietro a Johann Zarco, mentre il rookie Diogo Moreira ha concluso la giornata al 19° posto.

Mir ha spiegato che giovedì è stato un po' complicato per lui alla guida della RC213V, senza girare quanto avrebbe voluto alla fine del test: "La giornata è stata un po' complicata; ci sono cose che provi e che non funzionano. Siamo rimasti fermi più a lungo di quanto avrei voluto. Questo ci ha condizionato. A parte il ritmo delle Ducati, stiamo bene. Visto il passo che hanno fatto, abbiamo ancora molto lavoro da fare", ha esordito.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

E se c'è una cosa che è chiara, guardando i tempi sul giro e le simulazioni di Sprint, è che la casa di Borgo Panigale parte ancora una volta come la principale favorita. Il campione del mondo 2020 ne è consapevole, sa che HRC è ancora lontana dalle Rosse e pensa che sarebbe un errore porsi l'obiettivo di raggiungerle già ora.

"Ho fatto tempi più modesti, ma sono buoni. Siamo consapevoli dei limiti di grip che abbiamo, ed è lì che dobbiamo migliorare di più. Siamo ancora più lontani", ha continuato. "Per fare i tempi delle Ducati devi avere molta aderenza, perché è l'unico modo per controllare le derapate".

"Noi non puntiamo in nessun caso alla Ducati; sarebbe un errore perché siamo lontani. È stata un po' una doccia fredda perché abbiamo visto che loro hanno continuato a migliorare", ha commentato, indicando che gli uomini di Borgo Panigale hanno già dato il massimo. "Se la gara fosse domani, penso che saremmo in grado di lottare per finire tra i primi cinque", ha concluso.

Marc Marquez, Ducati Team

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Luca Marini, Honda HRC dopo la sua caduta

Johann Zarco, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Bike of Luca Marini, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Joan Mir, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Inizio allenamento

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Dettaglio dei freni anteriori della moto Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Dettagli della moto Red Bull KTM Factory Racing

Dettagli della moto Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Joan Mir, Honda HRC

Dettagli del forcellone della squadra LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Jack Miller, Pramac Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jack Miller, Pramac Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Jack Miller, Pramac Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Augusto Fernandez, Pramac Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Dettagli della moto Yamaha Factory Racing

Dettagli della moto Pramac Racing

Dettagli della moto Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Jorge Lorenzo e Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport

Alex Marquez, Gresini Racing

Luca Marini, Honda HRC

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Joan Mir, Honda HRC

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Johann Zarco, Team LCR Honda

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Augusto Fernandez, Pramac Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Marquez, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC

MotoGP
