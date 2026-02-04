Vai al contenuto principale

Analisi
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | KTM: sul codone è comparso un doppio profilo d'ala posteriore

La squadra austriaca ha provato con Acosta un'interessante soluzione aerodinamica in coda che permette di dare stabilità alla RC16 in frenata e aiuta a generare carico. Lo spagnolo sembra soddisfatto dello sviluppo che è stato fatto dagli austriaci e i test di Sepang lo stanno dimostrando.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico KTM

Dettaglio tecnico KTM

Foto di: KTM

La fantasia al potere: i test di Sepang della MotoGP stanno mettendo in mostra le novità tecniche che le squadre stanno sviluppando, per decidere quali sono i pacchetti aerodinamici da omologare. Ma al di là delle macro-soluzioni, colpiscono alcuni dettaglia che poi dettagli non sono affatto. 

La KTM con Pedro Acosta sta valutando un curioso profilo alare sul codone: si tratta di un elemento composto molto interessante. Ci sono due profili sovrapposti che sono separati nel disegno e che sono uniti solo da piccoli collegamenti che evitano le flessioni al variare della velocità e del carico che potrebbero chiudere il soffiaggio che è stato pensato in galleria del vento. 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Anziché vedere gli ormai tradizionali flap verticali che si protendono in altezza, osserviamo un doppio sistema a incastri che utilizza lo spazio in modo completamente diverso: i supporti al codone sono quasi orizzontali e si protendono all’esterno fino alla massima larghezza concessa dal regolamento per poi curvarsi verso l’alto ed estendersi indietro fino a sbalzo della carrozzeria dove si nota il profilo che chiude questo elemento. Il flap superiore è piatto con una certa incidenza, mentre quello inferiore è arcuato nel bordo di entrata nella parte centrale. 

È una sorta di “castello” che non si estende in altezza: può essere utile a cercare stabilità in frenata, ma può contribuire anche a generare carico aerodinamico. La KTM si avvale della collaborazione di Red Bull Racing e della galleria della squadra di F1 di Milton Keynes, per cui non devono affatto stupire delle soluzioni innovative. 

