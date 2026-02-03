MotoGP | Marquez: "Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test"

Il campione del mondo 2025 è caduto alla partenza del GP dell'Indonesia, il 5 ottobre, ormai quasi quattro mesi fa. Alla primo giro della gara di Mandalika, Marco Bezzecchi ha perso il controllo della sua Aprilia e ha travolto Marc Marquez, che ha sbattuto contro un piccolo dislivello nella via di fuga in ghiaia, fratturandosi la spalla destra, lo stesso braccio che si era infortunato nel 2020.

Inizialmente sembrava che la cosa non fosse così grave, ma poi si è visto che lo era e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo per il pilota della Ducati, per recuperare in tempo per la pre-season.

Più di 100 giorni dopo l'infortunio, Marquez è salito martedì su una MotoGP, e non solo è stato veloce, ma ha anche avuto energia da vendere per uscire nel tardo pomeriggio e segnare un tempo di 1'57"018, a soli 17 millesimi dalla pole position del GP della Malesia 2025, segnata da Pecco Bagnaia (1'57"001).

"È andata bene, ma al mattino ero molto rigido. Ho detto alla Ducati che avevo bisogno della mattinata per me", ha spiegato Marc, che ha preso con calma la sessione mattutina, segnando l'undicesimo tempo con 29 giri completati.

Nel pomeriggio, Marc ha aggiunto altri 24 giri e al 18° ha segnato il miglior tempo della giornata, guidando la classifica di inizio stagione. "Sto meglio di quanto mi aspettassi. Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test", ha confessato Marc, che non ha passato un buon periodo nelle prime settimane di recupero.

"Non volevo esaurirmi il primo giorno"

Il pilota Ducati ha spiegato un po' la dinamica del suo ritorno in pista con la MotoGP. "Oggi ho fatto solo serie di due o tre giri, perché non volevo esaurirmi il primo giorno. Vedremo domani", ha detto.

"L'obiettivo è arrivare al 100% alla gara di Buriram", ha aggiunto in riferimento al GP del 1° marzo. "Cerco di prendermi cura del mio fisico perché so che se sto bene, la velocità c'è", ha rassicurato.

Riguardo al suo tempo, vicino alla pole di Bagnaia, ha assicurato che "è una sorpresa essere stato il più veloce, ma non è questo l'importante".

Sulla Ducati Desmosedici GP26, con il motore congelato del 2025, non ha ancora una diagnosi chiara. "Il motore non è stato cambiato, quindi apporteremo i miglioramenti gradualmente. Il fatto che il test in Thailandia sia così vicino alla gara fa sì che molte cose debbano essere decise qui", ha spiegato, valutando la cosa come un contrattempo.

"La cosa positiva di questo test è essere tra i primi cinque o sei", ha concluso il pilota di Cervera.

