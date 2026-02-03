Vai al contenuto principale

Test
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Test Sepang, Day 1: Marc Marquez è tornato, brutta caduta per Quartararo

Dopo oltre tre mesi di stop, il campione del mondo è tornato in sella ad una MotoGP ed è stato subito il più veloce, precedendo l'altra Ducati di Di Giannantonio e la KTM di Vinales. Bene anche Bezzecchi, quinto con l'Aprilia, ma sembrano concreti pure i progressi della Honda. Quartararo cade alla curva 5 e perde tutta la mattina, ma poi chiude 9°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il Re è vivo e lo ha voluto far capire chiaramente a tutti i suoi sudditi. E' probabilmente questo il racconto più veritiero della prima giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP. Marc Marquez non toccava una moto della classe regina dallo scorso ottobre, con l'infortunio alla spalla rimediato a Mandalika che lo aveva obbligato allo stop, ma ora il campione del mondo in carica sembra aver recuperato al meglio, perché è riuscito subito ad issarsi davanti a tutti.

Dopo aver accusato anche un problemino tecnico che lo ha costretto ad uno stop in pista, nell'ultima ora a disposizione il pilota della Ducati ha firmato un 1'57"018 con cui ha distanziato di ben 256 l'altra Desmosedici GP affidata a Fabio Di Giannantonio. E bisogna dire che la GP6 sembra essere nata subito con il piede giusto, perché ne troviamo ben tre nelle prime quattro posizioni, con Alex Marquez che appunto ha chiuso quarto a 469 millesimi dal fratello Marc dopo essere stato il più veloce nella sessione mattutina.

Più staccata invece quella di Pecco Bagnaia, che occupa l'ottava posizione a 702 millesimi dalla moto gemella. Va detto, però, che nella parte conclusiva della giornata il piemontese ha già iniziato a scoprire il nuovo pacchetto aerodinamico che la Casa di Borgo Panigale aveva introdotto nello Shakedown della scorsa settimana con il collaudatore Michele Pirro.

Un po' a sorpresa, perché fino a quel momento il contingente KTM aveva dato la sensazione di faticare abbastanza, in terza posizione si è infilato Maverick Vinales, che proprio all'ultimo giro lanciato ha firmato un 1'57"295 per la gioia del suo nuovo coach, il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo, che lo segue passo passo. Le altre RC16 invece sono tutte piuttosto attardate, con Enea Bastianini 12° davanti a Brad Binder e Pedro Acosta invece in 15° posizione. Lo "Squalo di Mazarron" oggi ha fatto anche esperimenti di aerodinamica sul codone della sua moto, dove è comparsa una nuova ala posteriore insieme alle pinne.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Carena Yamaha Factory Racing V4
Carena Yamaha Factory Racing V4

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Forcellone della moto Ducati Team
Forcellone della moto Ducati Team

Carena moto Ducati Team
Carena moto Ducati Team

Jack Miller, Pramac Racing
Jack Miller, Pramac Racing

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Francesco Bagnaia, Ducati Team
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing
Alex Marquez, Gresini Racing

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Diogo Moreira, Team LCR Honda
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Marc Marquez, Ducati Team
Marc Marquez, Ducati Team

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Johann Zarco, Team LCR Honda
Johann Zarco, Team LCR Honda

Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC
Joan Mir, Honda HRC

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Luca Marini, Honda HRC
Luca Marini, Honda HRC

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang