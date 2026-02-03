MotoGP | Test Sepang, Day 1: Marc Marquez è tornato, brutta caduta per Quartararo

Il Re è vivo e lo ha voluto far capire chiaramente a tutti i suoi sudditi. E' probabilmente questo il racconto più veritiero della prima giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP. Marc Marquez non toccava una moto della classe regina dallo scorso ottobre, con l'infortunio alla spalla rimediato a Mandalika che lo aveva obbligato allo stop, ma ora il campione del mondo in carica sembra aver recuperato al meglio, perché è riuscito subito ad issarsi davanti a tutti.

Dopo aver accusato anche un problemino tecnico che lo ha costretto ad uno stop in pista, nell'ultima ora a disposizione il pilota della Ducati ha firmato un 1'57"018 con cui ha distanziato di ben 256 l'altra Desmosedici GP affidata a Fabio Di Giannantonio. E bisogna dire che la GP6 sembra essere nata subito con il piede giusto, perché ne troviamo ben tre nelle prime quattro posizioni, con Alex Marquez che appunto ha chiuso quarto a 469 millesimi dal fratello Marc dopo essere stato il più veloce nella sessione mattutina.

Più staccata invece quella di Pecco Bagnaia, che occupa l'ottava posizione a 702 millesimi dalla moto gemella. Va detto, però, che nella parte conclusiva della giornata il piemontese ha già iniziato a scoprire il nuovo pacchetto aerodinamico che la Casa di Borgo Panigale aveva introdotto nello Shakedown della scorsa settimana con il collaudatore Michele Pirro.

Un po' a sorpresa, perché fino a quel momento il contingente KTM aveva dato la sensazione di faticare abbastanza, in terza posizione si è infilato Maverick Vinales, che proprio all'ultimo giro lanciato ha firmato un 1'57"295 per la gioia del suo nuovo coach, il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo, che lo segue passo passo. Le altre RC16 invece sono tutte piuttosto attardate, con Enea Bastianini 12° davanti a Brad Binder e Pedro Acosta invece in 15° posizione. Lo "Squalo di Mazarron" oggi ha fatto anche esperimenti di aerodinamica sul codone della sua moto, dove è comparsa una nuova ala posteriore insieme alle pinne.

