Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche ha davvero cancellato le 718 elettriche? Facciamo chiarezza

Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

Kart
Kart
Birelart presenta la linea di kart in collaborazione con Rubens Barrichello

F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | Williams: c'è un mistero sulle sospensioni, ma la FW48 promette soluzioni distintive

MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Yamaha M1: una carena tutta nuova per aprire una via di sviluppo

F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

Formula 1
Formula 1
Presentazione Williams
F1 | In Williams ammettono la ricarica della batteria bruciando carburante

MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Clamoroso Aston Martin: niente triangoli nelle sospensioni, solo multilink!

MotoGP | Marquez: "Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Marquez: "Due mesi fa avrei firmato per arrivare così al primo giorno di test"
Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Bezzecchi: "Aprilia ha portato molte cose interessanti, ma serve tempo"

Il pilota riminese sembra soddisfatto della prima presa di contatto con la RS-GP26, anche se stamattina ha fatto soprattutto prove comparative con moto 2025, quindi ha chiesto ancora un po' di tempo prima di poter dare un giudizio. Sicuramente però è soddisfatto del lavoro fatto a Noale, perché sono state portate tante novità da provare a Sepang.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La prima giornata dei test collettivi di Sepang di MotoGP non è ancora finita, ma c'è già chi ha trovato il tempo per scambiare qualche impressione con i giornalisti. E' il caso di Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo biennale con l'Aprilia, che anche quest'anno è chiamato in questa prima fase a caricarsi sulle spalle il peso dello sviluppo della RS-GP, visto che il compagno Jorge Martin è in Malesia, ma solo in qualità di spettatore, non avendo ancora recuperato dalle due operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto durante la pausa invernale.

Il riminese ha chiuso la mattinata con il terzo tempo, staccato di poco più di quattro decimi dalla miglior prestazione della Ducati di Alex Marquez, portando avanti un lavoro comparativo tra la RS-GP25 e la RS-GP26. La prima uscita della stagione però ha sempre un sapore speciale.

"E' sempre bello tornare a guidare la MotoGP, perché è super veloce. Il primo run è sempre molto bello. Ho iniziato a lavorare un po' con la moto nuova, ma ho fatto anche un po' di comparative. Adesso vediamo un po' come andrà avanti la giornata, ma per adesso ho dovuto fare abbastanza su e giù tra le due moto", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Sepang.

Quando gli è stato domandato se fosse soddisfatto della prima presa di contatto con la moto 2026 poi ha spiegato: "Ho fatto veramente pochi giri con la moto nuova, però ci sono cose interessanti. Ma quando una moto ha alle spalle 22 Gran Premi, più tutti i test, è automatico che entri in pista e ti trovi meglio con quella, quindi ci vorrà un po' più di tempo per capire quella nuova. Però devo dire che i ragazzi a Noale sono stati veramente bravi, perché ci hanno portato delle cose molto interessanti e tanti pezzi. E' chiaro che, non avendo tante gomme, dobbiamo centellinarle e cercare di fare bene ogni run. Però finora sta andando abbastanza bene".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se l'anno scorso era al debutto assoluto come pilota ufficiale, ora può sfruttare anche l'anno di esperienza che ha accumulato: "L'approccio è abbastanza simile in realtà, perché anche l'anno scorso c'erano tante cose da provare e mi sembra di aver capito che nelle squadra ufficiali funzioni così. Però mi sembra di essere un pelino meglio a dare i miei feedback, anche se c'è sempre da imparare e da migliorare".

Come detto, anche se non può girare, Martin sta seguendo le prove a bordo pista, quindi anche le sue indicazioni potrebbero essere d'aiuto alla Casa di Noale: "Io stamattina non l'ho ancora visto, però avere due occhi in più, tra l'altro i suoi, che è un pilota straveloce, è una cosa che ci può dare una mano. Poi chiaramente sarebbe meglio averlo in pista, in primis per lui, però c'è anche Savadori (il collaudatore) che sta facendo un gran lavoro. Ma chiaramente cerchiamo di sfruttare tutto quello che abbiamo a disposizione, quindi se Jorge riesce a darci una mano, ben venga".

Per il momento, però, "Simply the Bez" preferisce non confrontarsi troppo con i suoi colleghi: "Su queste cose secondo me è importante cercare di non essere condizionati da nessuno, quindi prima devo provare tutto, poi magari parlerò anche con Savadori".

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Carena Yamaha Factory Racing V4

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Forcellone della moto Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Carena moto Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang