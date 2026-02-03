MotoGP | Bezzecchi: "Aprilia ha portato molte cose interessanti, ma serve tempo"

La prima giornata dei test collettivi di Sepang di MotoGP non è ancora finita, ma c'è già chi ha trovato il tempo per scambiare qualche impressione con i giornalisti. E' il caso di Marco Bezzecchi, fresco di rinnovo biennale con l'Aprilia, che anche quest'anno è chiamato in questa prima fase a caricarsi sulle spalle il peso dello sviluppo della RS-GP, visto che il compagno Jorge Martin è in Malesia, ma solo in qualità di spettatore, non avendo ancora recuperato dalle due operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto durante la pausa invernale.

Il riminese ha chiuso la mattinata con il terzo tempo, staccato di poco più di quattro decimi dalla miglior prestazione della Ducati di Alex Marquez, portando avanti un lavoro comparativo tra la RS-GP25 e la RS-GP26. La prima uscita della stagione però ha sempre un sapore speciale.

"E' sempre bello tornare a guidare la MotoGP, perché è super veloce. Il primo run è sempre molto bello. Ho iniziato a lavorare un po' con la moto nuova, ma ho fatto anche un po' di comparative. Adesso vediamo un po' come andrà avanti la giornata, ma per adesso ho dovuto fare abbastanza su e giù tra le due moto", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Sepang.

Quando gli è stato domandato se fosse soddisfatto della prima presa di contatto con la moto 2026 poi ha spiegato: "Ho fatto veramente pochi giri con la moto nuova, però ci sono cose interessanti. Ma quando una moto ha alle spalle 22 Gran Premi, più tutti i test, è automatico che entri in pista e ti trovi meglio con quella, quindi ci vorrà un po' più di tempo per capire quella nuova. Però devo dire che i ragazzi a Noale sono stati veramente bravi, perché ci hanno portato delle cose molto interessanti e tanti pezzi. E' chiaro che, non avendo tante gomme, dobbiamo centellinarle e cercare di fare bene ogni run. Però finora sta andando abbastanza bene".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Se l'anno scorso era al debutto assoluto come pilota ufficiale, ora può sfruttare anche l'anno di esperienza che ha accumulato: "L'approccio è abbastanza simile in realtà, perché anche l'anno scorso c'erano tante cose da provare e mi sembra di aver capito che nelle squadra ufficiali funzioni così. Però mi sembra di essere un pelino meglio a dare i miei feedback, anche se c'è sempre da imparare e da migliorare".

Come detto, anche se non può girare, Martin sta seguendo le prove a bordo pista, quindi anche le sue indicazioni potrebbero essere d'aiuto alla Casa di Noale: "Io stamattina non l'ho ancora visto, però avere due occhi in più, tra l'altro i suoi, che è un pilota straveloce, è una cosa che ci può dare una mano. Poi chiaramente sarebbe meglio averlo in pista, in primis per lui, però c'è anche Savadori (il collaudatore) che sta facendo un gran lavoro. Ma chiaramente cerchiamo di sfruttare tutto quello che abbiamo a disposizione, quindi se Jorge riesce a darci una mano, ben venga".

Per il momento, però, "Simply the Bez" preferisce non confrontarsi troppo con i suoi colleghi: "Su queste cose secondo me è importante cercare di non essere condizionati da nessuno, quindi prima devo provare tutto, poi magari parlerò anche con Savadori".

