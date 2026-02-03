Vai al contenuto principale

Fotogallery
MotoGP Test a Sepang

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang

Eccovi una carrellata delle immagini più belle della prima giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP, che ha sancito il ritorno in pista dei piloti titolari della classe regina.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Carena Yamaha Factory Racing V4

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Forcellone della moto Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Carena moto Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Jack Miller, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Marquez, Gresini Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Johann Zarco, Team LCR Honda

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Joan Mir, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Luca Marini, Honda HRC

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang
Marc Marquez, Ducati Team

Fotogallery MotoGP | La prima giornata dei test collettivi di Sepang