MotoGP

MotoGP | Martín: “Due settimane dopo Valencia non riuscivo nemmeno a prendere una bottiglia d'acqua”

Jorge Martín non parteciperà ai test di Sepang dopo aver subito due interventi chirurgici poco prima di Natale, dai quali non si è ancora ripreso completamente.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Aggiunti come fonte preferita
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Dopo una stagione infernale segnata da infortuni e quattro interventi chirurgici, Jorge Martín ha avuto bisogno di altre due operazioni per correggere definitivamente le lesioni alla mano sinistra e alla spalla destra, cosa che gli impedisce di partecipare ai test di MotoGP a Sepang e di iniziare la stagione in piena forma.

"Sto bene, molto meglio che a Valencia", ha spiegato oggi il pilota dell'Aprilia, che nonostante non possa scendere in pista è in Malesia per accompagnare la sua squadra.

"Dopo quella gara a Valencia ho iniziato a sentire molto più dolore al polso e alla clavicola. Mi sono sottoposto a un controllo ed è risultato chiaro che avevo bisogno di un altro intervento. Era la cosa migliore per il mio futuro".

Jorge Martin, Aprilia

Jorge Martin, Aprilia

Le lesioni erano dovute a una caduta nel febbraio dello scorso anno e alla gara sprint in Giappone, alla fine di settembre, quindi il ritorno di Martín a Valencia a metà novembre sembrava ormai definitivo.

"In quel momento pensavo di essermi ripreso, ma poi, due settimane dopo Valencia, non riuscivo nemmeno a prendere una bottiglia d'acqua".

I medici hanno consigliato allo spagnolo di non avere fretta, ma lui stesso spiega che ha in programma di tornare nella prossima prova di pre-stagione.

"L'obiettivo è partecipare al test di Buriram. Lunedì ho una visita di controllo a Madrid e, se tutto va bene, inizierò ad andare un po' di più in moto", ha aggiunto riferendosi al secondo e ultimo test pre-stagionale, in Thailandia, il 21 e 22 febbraio, tra tre settimane.

La speranza è che non ci siano più conseguenze della tormentata stagione passata, dopo il trapianto a cui si è sottoposto nel secondo intervento.

"Il recupero è stato molto più normale questa volta. Hanno prelevato dell'osso dalla mia anca per la clavicola e tutto sembra andare bene. Sono contento di aver recuperato il mio corpo e di poter essere al 100%. L'anno scorso non sono riuscito a esserlo in nessun momento".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Aprilia Racing

Intanto Martín ha raggiunto un accordo con Yamaha per correre con la casa giapponese nel 2027 e nel 2028: "Non è il momento di parlare del mio futuro. Voglio concentrarmi su quest'anno e sull'Aprilia, e ho un team che sta lavorando su questo".

Motorsport.com ha rivelato il doppio intervento chirurgico di Martín e la segretezza mantenuta sia dal pilota che dal team durante la presentazione a metà gennaio.

"Alla presentazione della squadra non era chiaro se sarei potuto essere qui o meno, e non volevo attirare tutta l'attenzione su di me".

Martín ha seguito da vicino la giornata di test a Sepang e spera di recuperare il tempo perso.

"Credo che stiamo riprendendo da dove avevamo lasciato, quindi è un buon segno. Non voglio essere troppo ottimista, ma sento che la moto sta funzionando molto bene. Mi costerà più fatica abituarmi alla moto rispetto alla scorsa stagione, ma ora credo che il pacchetto mi risulti un po' più comodo rispetto a quello che ho provato a Valencia, quindi sono contento".

"Dover tornare sotto i ferri dopo un anno così difficile è stata dura, ma per me non c'è altra scelta che continuare a lottare", ha concluso il campione del 2024.

