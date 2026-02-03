MotoGP | Aprilia: sulla RS-GP26 c'è la leg wing triplana e appare l'Obelix

L’Aprilia, celebrato il “matrimonio” con Marco Bezzecchi, vuole valutare subito l'effettivo potenziale della RS-GP26. Fabiano Sterlacchini in occasione della presentazione a Sky aveva detto che le novità si sarebbero viste presto nei test di Sepang.

E il direttore tecnico della squadra di Noale è stato di parola perché sulla moto del Bezz abbiamo visto apparire nel retrotreno alcune soluzioni aerodinamiche che si allontanano dal codone con il vistoso alettone posteriore biplano, adottando una soluzione che sposta leggermente il centro di pressione aerodinamica più avanti.

Aprilia RS-GP26, dettaglio tecnico dell'ala posteriore vista alla presentazione di Milano Foto di: Aprilia Racing

Si comprende ora anche la battaglia che l’Aprilia ha fatto in difesa delle leg wings che la Federazione Internazionale ha provato a vietare in vista di questo campionato, perché il marchio veneto ha ulteriormente lavorato sulla cascata di flap che compone la seat winglet aggiungendo un terzo elemento (ora si osserva un profilo piano e due ad alta incidenza) che costituiscono una sorta di “castello”.

Poco più indietro, dove il codone comincia a stringersi in modo significativo ecco la comparsa di un vistoso cerchiello in carbonio che funge da convogliatore di flusso, probabilmente per migliorare la spinta verticale in piega, ma anche per funzionare da convogliatore di flusso sul dritto, magari ripulendo la scia e assicurando una maggiore efficienza alle velocità massime. La squadra, simpaticmente, lo ha soprannominato Obelix!

È interessante mettere in evidenza che, come accade in F1, certe soluzioni non hanno solo una funzione, ma possono contribuire alla ricerca delle prestazioni in modi e momenti diversi. Questa specializzazione degli elementi sarà una delle caratteristiche che porterà alla scoperta delle MotoGP 850 cc, dato che nasceranno con vincoli aerodinamici decisamente più stringenti rispetto alle regole di oggi.