MotoGP | Acosta molto contento del telaio: "Credo che KTM abbia trovato la chiave giusta”

Pedro Acosta ha cominciato con il piede giusto i test di MotoGP 2026, più in base alle sue sensazioni che a quanto dettato dalla classifica dei tempi.

Infatti, se si guarda la classifica del primo giorno di prove collettive a Sepang, bisogna scendere fino alla 15ª posizione per trovare lo "Squalo di Mazarrón".

Lo spagnolo non ha fatto come gli altri e non ha spinto nella parte finale della sessione pomeridiana per ottenere il tempo migliore, come il suo compagno di squadra Maverick Viñales, che negli ultimi 5 minuti è salito al terzo posto. Il pilota di Murcia è stato infatti il peggiore della squadra KTM: con un tempo di 1'58"313, è rimasto dietro a Enea Bastianini (12°) e Brad Binder (13°).

Ma questo non significa che la sua giornata sia andata male. Acosta ha potuto provare le novità tecniche introdotte dalla casa di Mattighofen dopo un inverno più tranquillo rispetto al precedente, con meno difficoltà economiche. E le sue prime sensazioni invernali sono state positive, come ha commentato ai media, tra cui era presente Motorsport.com.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Sono soddisfatto del lavoro svolto, ma alla fine non ho fatto il giro veloce. Sono molto contento del telaio della RC16, ma domani dovremo lavorare molto sull'aerodinamica", ha detto Acosta, che nonostante abbia sofferto qualche vibrazione ritiene che la strada intrapresa sia quella giusta.



"Ho avuto vibrazioni fin dall'inizio, ma erano strane. Sono contento di questa moto e credo che con il telaio, KTM abbia trovato la chiave".

Tuttavia, alla moto manca ancora un po' di sterzata, anche se pensa di poterla trovare: "Spero di trovarne un po' di più lavorando sull'aerodinamica".

Per quanto riguarda le sensazioni generali, è troppo presto per azzardare previsioni sul livello della moto austriaca: "Sono contento della quantità di pezzi che KTM ha portato, ma non posso dire nulla, perché è solo il terzo giorno".