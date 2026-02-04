Vai al contenuto principale

MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Yamaha interrompe l'attività a Sepang fino a quando non individuerà il problema al motore

Yamaha ha deciso di sospendere tutte le attività in pista durante la seconda giornata dei test collettivi a Sepang della MotoGP, fino a quando non sarà individuata la causa del guasto che ha costretto Fabio Quartararo a fermarsi martedì.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo è caduto alla curva 5 del circuito di Sepang durante la prima giornata di prove collettive della MotoGP, fratturandosi il dito medio della mano destra. Nonostante il gonfiore ed il sanguinamento abbondante, è tornato in pista nel pomeriggio, anche se la sua M1 si è fermata alla curva 2 a causa di un guasto al motore. Proprio il motore V4, su cui il marchio dei diapason ha concentrato i propri sforzi dallo scorso anno. 

Poche ore dopo, "El Diablo" ha deciso di fare le valigie e tornare in Spagna, dove mercoledì si sottoporrà ad una visita a Barcellona e dove i medici stabiliranno il percorso da seguire per cercare di arrivare al prossimo test, a Buriram, tra poco più di due settimane, nelle migliori condizioni possibili.

Quella stessa notte, i tecnici del costruttore giapponese hanno indagato sulla natura del problema senza trovare una risposta, circostanza che ha fatto scattare l'allarme, al punto da sospendere ogni attività in pista fino a quando non si fosse trovata una risposta chiara. Di conseguenza, nessuna Yamaha ha girato mercoledì mattina, mentre la fabbrica in Giappone e il team sul campo di gara cercavano di fare luce sulla questione. 

Yamaha Factory Racing Team bike detail

Yamaha Factory Racing Team bike detail

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Stiamo ancora cercando di capire cosa abbia causato il problema che ha colpito Fabio ieri pomeriggio (martedì). È una questione di sicurezza. Se riusciremo a capire qual è stata la causa, torneremo in pista, oggi o domani. Stiamo aspettando che ci diano il via libera", ha commentato Massimo Meregalli, team manager della Yamaha, in una chiacchierata con Motorsport.com.

L'italiano nega che il guasto abbia avuto alcuna relazione con l'incidente di Quartararo e relativizza l'impatto che questo contrattempo avrà sul quadro generale delle prove. "Il problema non ha assolutamente nulla a che vedere con la caduta di Fabio", sottolinea Meregalli, che evidenzia l'importanza del lavoro svolto nei tre giorni di Shakedown che si sono tenuti la scorsa settimana. "Per dare una percentuale, direi che abbiamo completato l'80% del programma che ci eravamo prefissati. Abbiamo la base della moto. La messa a punto è ciò su cui avremmo lavorato in questi due giorni", precisa l'ex pilota italiano. 

"Sicuramente Toprak è l'unico dei piloti che non ha ancora potuto provare ciò che aveva in programma. Tutti gli altri avevano lo stesso materiale", ribadisce il dirigente Yamaha. 

