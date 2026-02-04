MotoGP | Bezzecchi resta cauto: "In Thailandia la situazione può essere più precisa"

Marco Bezzecchi lavora a testa bassa, ma per ora non ne vuole sapere di sbilanciarsi. Il pilota dell'Aprilia ha chiuso la mattinata della seconda giornata dei test collettivi di Sepang della MotoGP al sesto posto, ma ha già abbassato il riferimento che aveva fatto segnare ieri, scendendo fino a 1'57"141. Il riminese sta provando davvero tanto materiale e le prime indicazioni sulla RS-GP26 paiono positive, ma al momento preferisce essere molto cauto con i suoi commenti.

"Mi sento bene, la moto non è male, ma ci sono ancora molte cose da provare e molti giri da fare, per cercare di dare anche agli ingegneri più dati da analizzare. Anche io ho anche bisogno di un po' più di tempo per capire le cose, ma non posso lamentarmi, sta andando bene", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i giornalisti presenti a Sepang durante la pausa pranzo.

Del resto, non c'è un'area specifica sulla quale si sono concentrati i tecnici di Noale, che vogliono provare ad evolvere tutto il pacchetto: "Dobbiamo ancora migliorare in tutte le aree, perché stiamo cercando di migliorare ogni area. Come sempre, quando si prova una nuova moto, si vorrebbe avere tutto un po' meglio. Abbiamo lavorato sull'aerodinamica e su molte altre cose, quindi è difficile fare un confronto chiaro in questo momento. Dobbiamo ancora lavorarci".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Dopo aver chiuso il 2025 con due vittorie consecutive, ripartire da lì potrebbe essere uno scenario ideale: "Ho detto che sarebbe fantastico cominciare la stagione come abbiamo finito la scorsa, non che sarebbe il mio scenario ideale. Ma sicuramente sarebbe fantastico ripartire così".

Quando poi gli è stato domandato se crede che l'Aprilia stia lavorando nella direzione giusta per riuscirci, ecco che è tornato ad essere molto misurato con le parole: "Beh, è difficile dirlo, è ancora un po' presto, ma naturalmente stiamo lavorando per questo, cercando di trovare una buona base con la nuova moto e cercando di essere competitivi il più velocemente possibile. Naturalmente il test è anche difficile da capire perché ognuno fa un lavoro diverso, quindi alla fine non si capisce mai chi è veloce, chi è lento, chi ha un gran ritmo o meno. Quindi cerchiamo di aspettare, magari la Thailandia che può essere un po' più precisa".

Intanto non è ancora arrivato il momento di fare una simulazione di gara: "Oggi non ancora, perché ci mancano tante cose da provare. Quindi più cose riusciamo provare oggi e meglio sarà per domani, quando ci piacerebbe fare dei run leggermente più lunghi per capire un po' anche il comportamento delle gomme e tutto il resto".

