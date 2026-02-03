Vai al contenuto principale

Ultime notizie
MotoGP Test a Sepang

MotoGP | Quartararo ha un dito rotto e rinuncia agli ultimi due giorni di test

Nella caduta di stamattina alla curva 5, "El Diablo" si è fratturato il medio della mano destra, quindi preferisce rientrare in Europa e riposarsi in vista dell'arrivo delle gare. Fortunatamente, grazie anche ai due giorni in cui ha girato nello Shakedown, è riuscito a provare tutte le cose che la Yamaha aveva portato per lui a Sepang.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Oriol Puigdemont

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per Fabio Quartararo, perché per lui i test collettivi di Sepang della MotoGP si sono conclusi al termine della prima giornata.

Il pilota della Yamaha è scivolato ad alta velocità alla curva 5 nelle prime fasi della sessione mattutina e, sebbene in un primo momento fosse stata esclusa la presenza di fratture, con Fabio che infatti è anche tornato in sella alla sua M1 nel pomeriggio dopo una mattinata di riposo, "El Diablo" stesso ha rivelato di avere il dito medio della mano destra rotto quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

"Il braccio è un po' dolorante, ma il dito è rotto, quindi abbiamo deciso di non proseguire i test nei prossimi due giorni. Penso che sia la cosa migliore", ha annunciato il campione del mondo 2021, dopo aver comunque chiuso con il nono tempo a otto decimi dalla vetta, primo tra i piloti in sella alle M1 V4.

"Naturalmente, se si trattasse di un weekend di gara, potrei proseguire, ma non ha senso fare altri due giorni. Ora faremo un check-up domani o dopodomani a Barcellona", ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto di chiarire la dinamica della caduta, avvenuta appunto in uno dei tratti più veloci del circuito malese, ha spiegato: "Ho perso l'anteriore molto presto, quindi molto velocemente. L'impatto è stato forte, ma il problema è stato soprattutto la quantità di ruzzolate che ho fatto nella ghiaia. Fortunatamente, non sono finito KO, sono solo piccoli problemi".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ora si tratta di capire quanto questo infortunio potrà pesare sulla sua preparazione alla stagione, particolarmente cruciale quest'anno, visto che la Yamaha ha deciso di introdurre la nuova M1 dotata del motore V4, mandando in pensione il suo storico quattro cilindri in linea.

In questo caso, però, le concessioni gli sono già state d'aiuto. Essendo la Yamaha l'unico costruttore rimasto nella fascia D, Quartararo aveva infatti già preso parte alle ultime due giornate dello Shakedown della scorsa settimana. E da questo punto di vista non sembra troppo preoccupato.

"Abbiamo già provato tutto quello che dovevamo provare. Certo, due giorni in più sarebbero stati ottimi per lavorare con l'elettronica e la mappatura, ma credo che abbiamo fatto più che bene. Quindi preferisco recuperare per essere pronto per la gara vera e propria", ha detto.

Tuttavia, per lui è chiaro che sulla M1 ci sia ancora parecchio lavoro da fare: "Penso che dobbiamo migliorare la top speed, poi la moto ancora non gira come vorrei e anche a livello di grip non va meglio di quella dell'anno scorso. Almeno abbiamo fatto un passo avanti in frenata, perché possiamo fermare più facilmente la moto con entrambe le ruote".

