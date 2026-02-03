MotoGP | Bagnaia: "Non sento quel limite in staccata e inserimento che avevo l'anno scorso"

Vedendo Pecco Bagnaia ottavo alla conclusione della prima giornata dei test collettivi della MotoGP a Sepang, ad oltre sette decimi dal miglior tempo dell'altra Ducati di Marc Marquez, aveva fatto temere che la musica non fosse cambiata troppo per il pilota piemontese rispetto alle difficoltà incontrate lo scorso anno.

Nei test però i tempi e le classifiche vanno sempre presi con le molle, perché il tre volte iridato ha delinato un quadro decisamente diverso quando si è presentato alle interviste di rito a fine giornata. Pecco è parso subito più rilassato e ha spiegato di essersi sentito immediatamente più a suo agio in sella alla GP26, soprattutto in staccata ed in inserimento, che erano gli aspetti su cui faticava di più con la GP25.

"Sono contento perché siamo riusciti a fare un bel lavoro. Da subito, mi sono sentito molto meglio rispetto al ricordo che avevo dell'anno scorso. E' vero che questa è una pista sulla quale sono stato veloce anche nel 2025, ma non ho sentito quel limite che avevo in staccata ed in ingresso. Grazie a questo, siamo riusciti a concentrarci sulla carena nuova, sentendo immediatamente un vantaggio ed uno svantaggio, cosa che invece era stata un limite nel test dell'anno scorso. Per il momento è tutto positivo, abbiamo fatto un ottimo primo giorno, con delle buone sensazioni", ha detto Bagnaia.

Il ducatista poi si è soffermato sulle indicazioni raccolte con la nuova carena, che rappresenta un'evoluzione davvero grande rispetto alla precedente: "Ha dei pro e dei contro, come sempre. Alla fine quando cambi qualcosa di così grosso, perché c'è una bella differenza, è inevitabile. A livello di tempo, ho fatto lo stesso identico tempo, forse sono stato un centesimo più lento con quella nuova, ma andare subito alla pari con l'altra, come prima presa di contatto, è buono. C'è da lavorare, ma abbiamo tempo e, soprattutto, avendo questo feeling è più facile portare avanti il lavoro".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quando gli è stato domandato se quindi si possa dire che ha ritrovato il feeling che aveva con la GP24, per il momento ha cercato di essere molto cauto: "E' presto per dirlo, però quello che sento è che riesco a guidare senza essere limitato in certe aree. Per come guido io, la prima presa di contatto è andata bene, ma non credo che Ducati abbia cercato questa cosa qui. E' ovvio che voglia cercare di rimettermi nella miglior condizione possibile, però l'anno scorso sono state prese delle decisioni che magari hanno lavorato contro il mio feeling in frenata ed in ingresso, ma non volutamente. Con questa invece mi sono trovato immediamentamente meglio".

In un certo senso, però, non ha potuto negare che trovarsi così bene in sella alla GP26 è stato un po' come togliersi un grosso peso dalle spalle: "Non vedevo l'ora di tornare in pista e speravo con tutto il cuore che il mio feeling fosse questo, quindi è positivo".

Il distacco da Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, che lo segue in seconda posizione, è dettato anche dal tipo di lavoro che è stato fatto: "Abbiamo fatto dei lavori un po' diversi tra tutti, forse Alex (Marquez) è quello che lo ha fatto un po' più simile al mio. In generale, Marc e Fabio hanno cercato più un tempo verso la fine della giornata, mentre io ed Alex abbiamo fatto più giri con le gomme usate ed è una strategia che alla fine permette di trovare due cose in una volta sola. Ma queste sono cose a cui di solito guardo di più nell'ultima giornata".

Infine, non poteva mancare una domanda sul mercato, perché indirettamente le notizie emerse nei giorni scorsi riguardano anche lui. Se effettivamente dovesse arrivare Pedro Acosta accanto a Marc Marquez, per lui non ci sarebbe più posto in Ducati nel 2027. Pecco però ha commentato senza scendere troppo nei dettagli: "Arrivando un grande cambio regolamentare, secondo me tanti piloti cambieranno il prossimo anno. E' un momento frizzantino, anche divertente, ma vedremo come si evolverà il tutto".

