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MotoGP Malesia

MotoGP | Martin è stato eroico a provarci, ma ora Aprilia dovrebbe puntare al Costruttori per non rimanere a mani vuote

Dopo aver tentato a Sepang un rientro lampo dalla frattura del radio destro, "Martinator" ha alzato bandiera bianca dopo la FP2 e ora, se dovesse vincere o fare secondo domani, Marc Marquez avrebbe il primo match in Qatar. La Casa di Noale però conserva 4 punti di margine sulla Ducati nel Costruttori e forse è il momento di spostare lì il mirino.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 12:01

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Asif Zubairi

Serviva un vero e proprio miracolo e alla fine non c'è stato. La caduta della Sprint di Phillip Island e la frattura del radio destro sembravano già una condanna per le speranze di Jorge Martin di regalare all'Aprilia il suo primo titolo iridato della classe regina, ma il madrileno ha voluto mettere in campo tutto quello che aveva prima di arrendersi definitivamente.

Il meteo gli ha servito un assist importante in Australia, portando alla cancellazione della gara lunga e lasciando così invariati i 10 punti che lo separavano da Marc Marquez, che lo aveva superato proprio grazie al successo conseguito nella gara breve.

Un segnale che però ha riacceso una piccola speranza nella testa di "Martinator" che, avendo nel frattempo appreso che la frattura non solo non era scomposta, ma soprattutto non era completa, ha iniziato a cullare l'idea di provare a tornare in sella alla sua RS-GP questo fine settimana a Sepang.

Alle parole, ha fatto seguire i fatti, e ieri si è presentato regolarmente al via della FP1 del Gran Premio della Malesia, completando 12 giri con un distacco di poco inferiore ai due secondi. Nel pomeriggio poi si è fermato dopo soli tre giri, con l'idea di provare a preservare le forze in vista di sabato, una giornata nella quale si sarebbe dovuto confrontare con le qualifiche e con la Sprint.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un qualcosa che, purtroppo per lui, lasciava già presagire quello che sarebbe successo poche ore più tardi. Dopo aver concluso la FP2 all'ultimo posto, con un gap di 1"8, Jorge è stato onesto con sé stesso e ha capito che non era il caso di andare oltre. Il problema non era tanto il dolore, quanto il fatto che non riuscisse a frenare come avrebbe voluto, cosa che lo rendeva instabile in inserimento e lento al punto di rendere il provare a correre un rischio inutile: "Girare non faceva che deteriorare l'osso, non aveva senso continuare a forzare le cose e finire ultimo".

In questa decisione pesa sicuramente anche il calvario che il campione del mondo 2024 ha patito lo scorso anno, quando è stato tormentato da una raffica incredibile di infortuni, spesso generati proprio dal provare ad affrettare il rientro: "Se avessi continuato significherebbe che non ho imparato nulla dal passato", non ha nascosto infatti quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

La speranza ora è di arrivare la settimana prossima in Qatar almeno all'80% della condizione, anche se in cuor suo Martin è consapevole che il forfait di questa mattina è davvero il capolinea del sogno iridato: "Credo che ormai non debba più pensare al campionato. Forse potrei vincerlo, ma per me è già perso". Con il tentativo fatto a Sepang, che già di per sé è stato eroico, se non altro, non avrà il rimpianto di non aver fatto tutto il possibile per tenere viva la fiammella della speranza.

Che purtroppo per lui si è affievolita ulteriormente dopo la Sprint malese, nella quale il suo rivale Marc Marquez ha gareggiato in maniera molto accorta, viste le condizioni molto particolari generate da un fastidiosa pioggerella, per andare a cogliere un secondo posto molto prezioso. "Questo è uno di quei podi di grande valore. Sono 9 punti: con un rischio in più, avremmo potuto ottenerne 12? Forse sì, ma anche 0. Quindi, la ricompensa per il rischio non era sufficiente e oggi abbiamo usato bene la testa", ha detto il #93.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Asif Zubairi

I 9 punti odierni, infatti gli hanno permesso di andare a +19. Questo vuol dire che, nel caso in cui dovesse piazzarsi primo o secondo nella gara lunga di domenica, il pilota della Ducati avrebbe addirittura la possibilità di giocarsi il primo match point per la sua decima corona, l'ottava in MotoGP, la settimana prossima a Lusail. Ma questo non sembra essere troppo importante per Marc: "Non cambia nulla per me arrivare in Qatar con il vantaggio decisivo, perché come si è visto questo fine settimana, restano poche gare ma ancora tanto da fare".

Con il titolo piloti che appare sempre più una chimera, dato che anche Marco Bezzecchi, nonostante il terzo posto odierno, ha visto crescere ulteriormente il suo gap nei confronti del campione di Cervera, che ora è arrivato a 52 punti, l'Aprilia forse dovrebbe cominciare a concentrare i suoi sforzi sul provare a portare a casa il titolo Costruttori. In questa classifica, infatti, mantiene ancora un margine di 4 lunghezze nei confronti della Ducati.

Se è vero che la Casa di Noale deve fare i conti con gli infortuni di Martin e di Raul Fernandez, Bezzecchi ha dimostrato di poter dare sempre il suo contributo in quest'ottica ed oggi la Casa di Noale ha ritrovato anche un ottimo Ai Ogura, che ha venduto carissima la pelle proprio nel duello con Marquez, prima di chiudere quarto, alle spalle anche di Bezzecchi.

La partenza della Sprint Race

Foto di: Asif Zubairi

Anzi, Marc non ha nascosto di aver già sentito un po' odore di ordini di scuderia in quella situazione: "Quando ho visto che ero terzo, Bezzecchi quarto e Ai secondo, sapevo che sarebbe stata dura. Perché il paddock è piccolo e so che se lo avessi superato, avrebbe perso il podio perché non poteva infilarsi tra me e Bezzecchi". Ragionamenti che poi verrebbero meno se l'obiettivo dichiarato dovesse diventare il Costruttori, perché a quel punto la chiave sarebbe massimizzare il risultato della RS-GP più veloce, senza badare troppo a chi si tratta.

E' chiaro che il titolo Costruttori non ha lo stesso fascino di quello piloti, che è quello che ricordano tutti, ma al momento sembra l'opzione più concreta per evitare che una stragione comunque straordinaria si concluda a mani vuote per Massimo Rivola e soci. Anche perché non bisogna dimenticare che è proprio così che è nato il ciclo vincente dei rivali della Ducati, che sono stati campioni Costruttori nel 2020 e nel 2021 prima di centrare il bersaglio grosso nel 2022 e dare vita al filotto che ormai sembra destinato a proseguire anche quest'anno.

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