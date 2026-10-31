MotoGP Malesia

MotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia

Jorge Martin non è riuscito a minimizzare le conseguenze della frattura che si porta dietro al polso destro e dopo la FP2 ha deciso di scendere dalla sua Aprilia e non partecipare al Gran Premio della Malesia di MotoGP.

Oriol Puigdemont

Modificato: 31 ott 2026, 03:23

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Jorge Martin è caduto durante l'ultima Sprint, sabato scorso, in Australia e mentre lottava con Marc Marquez per la vittoria, e nell'incidente si è fratturato il radio del braccio destro.

La cancellazione della gara di domenica, a causa del nubifragio che ha colpito lo stato di Victoria, ha aperto un piccolo spiraglio per tentare l'impresa di risalire in moto in Malesia, meno di una settimana dopo. Tuttavia, l'intenso trattamento di fisioterapia e magnetoterapia seguito dal pilota dell'Aprilia non è stato sufficiente a rendere sopportabile il dolore.

Il madrileno ha chiuso 20° nella prima sessione a Sepang, nella quale è rimasto a 1"8 da Marquez, il più veloce. Nel pomeriggio, ha completato appena tre giri, prima di scegliere di fermarsi e riposare, per valutare il giorno successivo se avesse senso continuare.

Questo sabato, prima dell'inizio della seconda sessione di prove libere, Martin ha visitato il centro medico del circuito, accompagnato da Ángel Charte, il direttore medico del campionato, ed è sceso in pista per mettersi alla prova. Il #89 ha effettuato tre stint, per un totale di otto giri, il più veloce dei quali 1"8 più lento di quello del primo, Enea Bastianini, che lo ha relegato all'ultimo posto in classifica.

Arrivati a questo punto, il pilota ha ritenuto inutile continuare questo calvario, e ha deciso di concludere la sua partecipazione a Sepang, con la prima fase delle qualifiche (Q1) già in corso.

Questo epilogo probabilmente avrà un'influenza determinante sulla risoluzione del Mondiale, se teniamo conto del vantaggio di dieci punti che Marquez ha su Martin. In attesa che si disputino la Sprint e la gara lunga, è facile ipotizzare il margine a favore del catalano crescerà considerevolmente alla sua uscita dalla Malesia.

La frattura al radio di Martin, a sua volta, difficilmente guarirà in vista del prossimo fine settimana, data in cui dovrebbe disputarsi il Gran Premio del Qatar, sempre che l'instabilità in Medio Oriente non aumenti nelle prossime ore. Con questa prospettiva, per Marquez il quadro si fa sempre più chiaro verso il suo obiettivo di conquistare quella che sarebbe la sua ottava corona nella classe regina, la decima in assoluto.

Paolo Bonora, team manager dell'Aprilia, ha spiegato la decisione di "Martinator" dopo che è stata ufficializzata: "Abbiamo deciso, insieme al dottor Charte, di non continuare. In realtà, Jorge oggi si sentiva meglio rispetto a ieri, e non aveva un dolore particolare. Il problema è che nelle fasi di frenata forte non aveva sufficiente capacità di frenare sulla linea corretta. C'erano molti secondi di svantaggio, e non aveva senso correre questi rischi".

"Abbiamo visto che migliora giorno dopo giorno, il che è davvero positivo. Guardiamo avanti, al Qatar. Il piano è rientrare il prima possibile in Spagna, dove inizierà un normale trattamento di recupero il prima possibile. Abbiamo fiducia nella sua capacità di recupero, l'abbiamo già visto durante l'anno, conosciamo la sua forza di volontà", ha concluso.

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