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MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"

Nonostante con il sesto posto nella Sprint di Sepang abbia eguagliato il suo miglior risultato dopo la pausa estiva, Pecco non era affatto soddisfatto, perché la pioggia lo ha salvato, visto che dopo tre giri aveva già finito la gomma posteriore. E anche in qualifica si era già lasciato andare, rompendo il cupolino con un pugno.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 10:00

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Asif Zubairi

Da fuori, la Sprint del Gran Premio della Malesia può essere sembrata un bagliore nel buio per Pecco Bagnaia. Dopo una partenza molto brillante dalla terza fila, il pilota della Ducati è stato per oltre metà gara nella top 5, prima di chiudere in sesta posizione, eguagliando così il suo miglior risultato dopo la pausa estiva, ottenuto nella gara breve in Austria.

Come spiegava come un mantra Andrea Dovizioso, però, "da fuori non si può capire". E quanto ha raccontato il piemontese dopo la gara sposa perfettamente questo concetto. Il tre volte iridato, infatti, non era per niente soddisfatto e ha parlato di una prestazione che è stata salvata solo dall'arrivo della pioggia, visto che in pochi giri aveva già distrutto la gomma posteriore.

"Oggi la cosa buona è stata partire molto bene e staccare molto forte alla curva 1. Ho provato a seguire il primo gruppo, ma dopo tre giri la gomma dietro era finita e ho dovuto iniziare a mollare. Fortunatamente ha iniziato a piovere e quindi non sono finito totalmente indietro, perché dietro non avevo più supporto", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Ci lavoreremo per domani, anche perché la gara è 20 giri e oggi è stato un caso che ha iniziato a gocciolare. Domani sarà sicuramente asciutto, con molto caldo, e la gomma dietro deve durare almeno 12 giri, quindi bisogna provare a fare qualcosa per aiutarmi un po'. Anche perché la gomma sarà ancora la soft, a meno che non ci siano 45 gradi", ha aggiunto, lasciando presagire quindi di non essere troppo ottimista in vista di domani.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Che le cose non fossero proprio rose e fiori, in realtà, lo si era capito anche in qualifica, quando è riuscito a passare il taglio della Q1 per andare a piazzarsi decimo, ma poi in Q2 si è anche lasciato andare ad un gesto di stizza dopo un lungo in staccata, rompendo il cupolino della sua Ducati con un pugno. E, conoscendo Pecco, non è un fatto abituale vederlo lasciarsi andare così alla rabbia.

"Per quanto io sappia dove vado il prossimo anno, per quanto io sappia che non è sicuramente adesso che si riescono più a risolvere le cose, io ci provo. E la frustrazione parte dal fatto che ci sto provando, quindi vedermi indietro e sapere di non poter più fare cose che ho sempre fatto mi crea frustrazione, mi dà fastidio", ha spiegato tornando su quell'episodio.

"So che posso fare molto meglio di così. L’ho già dimostrato su questa pista sei mesi fa, otto mesi fa. Quindi, vedere anche dai dati ciò che non riesco a fare e non riconoscermi

mentre faccio certe cose, è un qualcosa che mi crea frustrazione. In quel tipo di situazioni, quando l’adrenalina è piuttosto alta, arrivi alla prima curva e la moto non frena più, quindi è molto difficile", ha concluso.

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