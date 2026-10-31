Gara

MotoGP Malesia

MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi

Il pilota della KTM si impone in una gara caratterizzata da una pioggia molto leggera che non ha mai aumentato la sua intensità fino a dopo la bandiera a scacchi, ma ha tradito il poleman Alex Marquez. Marc sta lontano dai guai e va a +19 su Martin, mentre Bezzecchi soffia il podio ad un coriaceo Ogura nel finale. Seguono Di Giannantonio e Bagnaia.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 07:49

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'avventura di Pedro Acosta con la KTM sta per concludersi, ma lo "Squalo di Mazarron" ha messo in chiaro di avere ancora voglia di togliersi delle soddisfazioni con il marchio di Mattighofen prima di andare a difendere i colori della Ducati nella stagione 2027.

Lo spagnolo si è infatti imposto nella Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGP, una gara contraddistinta dalla costante minaccia della pioggia, che però ha solo scaricato qualche goccia fino alla bandiera a scacchi, prima di diventare un vero e proprio diluvio quando è stato il momento di andare a festeggiare sul podio.

Al via è stato il grande favorito Alex Marquez a prendere il comando delle operazioni, seguito da un Ai Ogura scattato benissimo dalla seconda fila e proprio da Acosta, con Marc Marquez che invece è stato abbastanza prudente nelle prime curve, accontentandosi di mettersi in quarta posizione di fronte alla grinta mostrata dal giapponese nelle prime due curve.

La leadership del pilota del Gresini Racing però è stata piuttosto breve, perché al terzo giro ha esagerato alla curva 13, scivolando e vanificando tutti i suoi sforzi, proprio poco dopo che la Direzione Gara aveva dato il via libera al cambio moto, anche se c'era solo una leggera pioggerella.

A quel punto è stato Ogura a portarsi al comando e per buona parte della gara il pilota del Trackhouse Racing ha dato la sensazione di poter tenere a bada gli inseguitori. Quando però nel finale la pioggia si è fatta leggermente più intensa, Acosta ha fatto valere la sua sensibilità e all'ottavo giro si è infilato di forza all'interno della staccata della curva 9.

Il giapponese ha provato a resistere, ributtandosi dentro alla 11, ma per farlo è andato largo e il pilota della KTM è riuscito ad incrociare, prendendo una leadership che non ha più mollato fino alla bandiera a scacchi, conquistando così la sua seconda affermazione stagionale in una gara breve, dopo quella inaugurale in Thailandia.

In questa fase anche Marc Marquez è stato bravo ad approfittare della bagarre tra i primi due, per riuscire a sua volta a superare Ogura. Il pilota della Ducati si è quindi portato a casa un secondo posto prezioso, che gli permette di andare a +19 nei confronti di un Jorge Martin che dopo la FP2 si è arreso alla frattura del radio destro rimediata la scorsa settimana in Australia, dando forfait per il resto del weekend.

Avrebbe meritato probabilmente qualcosa in più invece Ogura, che al penultimo giro si è dovuto arrendere anche all'attacco di Marco Bezzecchi, sempre alla curva 9. Il riminese dell'Aprilia, che nelle prime fasi della corsa si era un po' staccato dal terzetto di testa, si è rifatto sotto quando le condizioni si sono fatte più insidiose, conquistando un altro podio, che però porta il suo gap nei confronti del #93 ad aumentare ancora a 52 punti.

Ogura quindi alla fine si è ritrovato con la "medaglia di legno" in mano. Dietro di lui invece c'è stata battaglia per la quinta posizione tra le due Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Pecco Bagnaia. Il piemontese si è reso protagonista di una grande partenza dalla quarta fila, mettendosi subito a ridosso dei migliori. Alla distanza però ha dovuto cedere la top 5 al connazionale della Pertamina Enduro VR46. Per Pecco comunque una gara come quella di oggi è un passo avanti rispetto alle ultime deludenti uscite.

La KTM alla fine ha piazzato ben tre moto in zona punti, con Brad Binder che ha chiuso settimo ed Enea Bastianini che invece è precipitato nono dopo aver battagliato con gli altri due italiani nelle prime fasi. Due punticini poi se li è presi anche la Honda, grazie all'ottavo posto del rookie Diogo Moreira, mentre la migliore delle Yamaha è stata solo 11° con Fabio Quartararo.

Diversi piloti hanno provato a giocare anche il jolly del cambio moto, che però non gli ha sorriso, visto che la pioggia vera e propria è arrivata solo alla fine della gara. Molto curioso quello che è capitato a Jack Miller, che era stato il primo a provare a rientrare, salvo arrivare al box quando la sua moto non era ancora pronta. Cosa che ha mandato su tutte le furie l'australiano del Prima Pramac Racing.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giro Tempo Distacco km/h 1 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 2

1'58.196

168.828 2 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 2

+0.012

1'58.208

0.012 168.810 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 2

+0.067

1'58.263

0.055 168.732 4 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 2

+0.445

1'58.641

0.378 168.194 5 J. Zarco Team LCR 5 Honda 2

+0.667

1'58.863

0.222 167.880 6 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 2

+0.747

1'58.943

0.080 167.767 7 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 2

+0.760

1'58.956

0.013 167.749 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 2

+0.792

1'58.988

0.032 167.704 9 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 2

+0.839

1'59.035

0.047 167.638 10 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 2

+0.897

1'59.093

0.058 167.556 11 L. Marini Honda HRC 10 Honda 2

+1.040

1'59.236

0.143 167.355 12 J. Mir Honda HRC 36 Honda 2

+1.265

1'59.461

0.225 167.040 13 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 3

+1.294

1'59.490

0.029 166.999 14 D. Moreira Team LCR 11 Honda 3

+1.430

1'59.626

0.136 166.809 15 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 3

+1.574

1'59.770

0.144 166.609 16 M. Viñales Tech 3 12 KTM 3

+1.696

1'59.892

0.122 166.439 17 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 3

+1.749

1'59.945

0.053 166.366 18 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 3

+1.825

2'00.021

0.076 166.260 19 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 3

+2.206

2'00.402

0.381 165.734 Guarda i risultati completi

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente LIVE MotoGP | Gran Premio della Malesia, Sprint

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta



MotoGP



MotoGP



Malesia



3 h



MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta





MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta



MotoGP



MotoGP



Malesia



16 h



MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta





MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"



MotoGP



MotoGP



Malesia



20 h



MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"

More from

Marco Bezzecchi





MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"



MotoGP



MotoGP



Malesia



21 h



MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"





MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8





MotoGP | Bezzecchi: "Ho più da guadagnare che da perdere? Non è vero un c***o!"



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Bezzecchi: "Ho più da guadagnare che da perdere? Non è vero un c***o!"

More from

Red Bull KTM Factory Racing





MotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"



MotoGP



MotoGP



Malesia



20 h



MotoGP | Bastianini: "Una delle migliori giornate dell'anno, sogno sempre in grande!"





MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar



MotoGP



MotoGP



Qatar



1 g



MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar





MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"



MotoGP



MotoGP



Australia



6 g



MotoGP | Vinales denuncia: "Se resto a casa non vengo pagato"

Ultime notizie





MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



1 min



MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi





Carrera Cup Italia | Al Mugello il canto del cigno della “992“: sarà record?



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



57 min



Carrera Cup Italia | Al Mugello il canto del cigno della “992“: sarà record?





MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



3 h



MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"





LIVE MotoGP | Gran Premio della Malesia, Sprint



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



40 min



LIVE MotoGP | Gran Premio della Malesia, Sprint

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti