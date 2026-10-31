Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
Il 5° posto nella Sprint della Malesia ha lasciato un po' di amaro in bocca al pilota di VR46, che nonostante si sia detto contento della propria Desmosedici punta il dito sulla velocità di punta, che lo relega lontano dal gruppo di testa.
Francesco Corghi
Pubblicato: 31 ott 2026, 09:45
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Foto di: Asif Zubairi
Fabio Di Giannantonio non può essere soddisfatto di una Top5 al termine della Sprint del GP della Malesia, per la quale inizialmente si era mostrato fiducioso di poter ottenere qualcosa di più.
Già nelle prove del venerdì, il pilota di VR46 aveva trovato le giuste soluzioni per rendere competitiva la propria Ducati #49, il che ha alimentato le speranze di essere nel gruppetto dei migliori.
C'è però qualcosa che non ha preso la retta via e ciò si è prima manifestato con il 6° crono in Qualifica, per poi sì combattere per il 5° posto nella gara corta del pomeriggio, ma chiudendo ad oltre 5" dal vincitore Pedro Acosta e senza mai agganciare il gruppetto di vertice.
"Sono molto contento di come sta andando il fine settimana, l'assetto della moto sta migliorando e stiamo facendo i passi giusti per le condizioni in cui siamo, dunque penso che il mezzo sia ottimo", ha esordito 'Diggia' nel commento post-gara, per poi sottolineare quello che non gli è piaciuto.
"Peccato che c'è qualcos'altro che non ci consente di esprimerci al 100% e facendoci accusare un piccolo distacco sia in Qualifica che in gara. Basta guardare i dati per capirlo, lo possono notare tutti..."
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pur non menzionandolo direttamente, il punto chiave a cui si riferisce il romano è la velocità di punta, che quest'oggi lo ha fatto soffrire nei settori dove bisogna tirare maggiormente.
"Spero vivamente che il guaio si possa risolvere per la gara. Sarebbe molto bello, a prescindere dal risultato. Vorrei potermi esprimere al meglio e giocarmi tutte le carte che abbiamo. Bisogna essere ottimisti e io lo sono".
Tornando invece alla Sprint, la lotta iniziale con Pecco Bagnaia lo ha visto poi avere la meglio della Desmosedici del piemontese, ma rimanendo appunto lontani dalle posizioni che contano.
"Chiudere davanti a Pecco non può essere una consolazione. La gara di oggi non è stata comunque facile, le gocce di pioggia erano belle grosse, ma con il gran caldo non bagnavano la pista. Giusto alla fine è arrivato l'acquazzone, all'ultimo giro era bagnato, ma prima avevo già finito le pellicole della visiera perché le ho dovute tirare via tutte, non vedevo nulla".
"Di solito in queste condizioni continuo a piegare, male che vada si scivola con l'anteriore. Meglio provarci così che andare piano. Nel finale riuscivo a girare come i primi, in un paio di passaggi sono anche stato più veloce. Ma da 5°, la nostra gara era ormai rovinata".
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