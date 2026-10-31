MotoGP Malesia

MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"

Jorge Martin, secondo nella classifica del Mondiale, ha deciso di ritirarsi dal GP della Malesia al termine della FP2 a causa della frattura al radio del braccio destro subita una settimana fa in Australia.

Oriol Puigdemont

Modificato: 31 ott 2026, 04:38

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Jorge Martín

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin ha completato appena 15 giri venerdì e altri otto nella FP2 di sabato mattina a Sepang, prima di prendere la decisione di fermarsi e tornare in Spagna, con l'idea di continuare a recuperare dalla frattura al radio del braccio destro, all'altezza del polso, che gli impedisce di avere la precisione necessaria per frenare la moto.

"Ci ho provato al massimo, ma il processo di guarigione ha bisogno di tempo, anche se procede rapidamente", ha spiegato il pilota questo stesso sabato, dopo le qualifiche del Gran Premio della Malesia, alle quali non ha più preso parte.

"Il problema non è il dolore, è la mancanza di stabilità in frenata", ha ribadito il pilota, cosa che gli impedisce di inserire la moto in curva, perdendo molto tempo e non essendo affatto competitivo.

Nonostante lasciare Sepang metta lo spagnolo praticamente fuori dalla lotta per il campionato, Martin non vuole gettare la spugna e continuerà ad intensificare la riabilitazione. "Il mio obiettivo è essere pronto per il Qatar", ha detto, volgendo già lo sguardo a dove si correrà la settimana prossima.

Il madrileno ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua decisione. "Mi manca stabilità (nella mano), e se avessi continuato significherebbe che non ho imparato nulla dal passato", ha detto in riferimento alle ricadute dopo un infortunio avute per voler tornare troppo presto.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"L'anno scorso pensavo che non sarei più salito su una MotoGP, e invece eccomi qui, a lottare per il titolo", ha proseguito, ricordando le molteplici lesioni del 2025, il suo primo anno con Aprilia. "Non aveva senso continuare a rischiare con il livello di efficienza che mostravo".

Sebbene ultimo in griglia, Martin avrebbe potuto prendere il via alla gara, una decisione che avrebbe compromesso il suo recupero. "Girare non faceva che deteriorare l'osso. In Qatar starò molto meglio, ma non aveva senso continuare a forzare le cose e finire ultimo".

Il piano del pilota è volare a Madrid e mettersi rapidamente al lavoro.

"Torno a casa oggi, perché così domani posso iniziare il recupero. Ho potuto guidare una MotoGP con un polso rotto, e farlo a Sepang sotto i due minuti. È incredibile", ha ricordato. "Se continuo il recupero a questa velocità, forse arrivo in Qatar e sono all'80%", ha concluso, volendo mantenere viva la fiamma di un titolo che oggi avrebbe potuto svanire definitivamente.

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