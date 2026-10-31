Ultime notizie
MotoGP Malesia
MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar
Dopo la caduta nella Sprint della Malesia, il pilota di Gresini ha ammesso che le sue condizioni fisiche non sono ancora del tutto a posto dal tremendo botto di Barcellona. Non essendo in lizza per il titolo, potrebbe tornare sotto i ferri e rinunciare alla trasferta di Lusail.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 31 ott 2026, 10:50
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Alex Márquez
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Alex Márquez sta valutando la possibilità di partire domenica sera da Kuala Lumpur e tornare direttamente a Madrid, dove martedì potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una placca dalla clavicola destra che nelle ultime settimane gli sta rendendo la vita impossibile.
In un calendario che non sta dando tregua ai piloti, il ragazzo di Gresini aveva programmato questo intervento per la fine della stagione; tuttavia sabato ha confermato che il pensiero di fermarsi è concreto.
"Stiamo valutando le opzioni con il dottor Samuel Antuña, perché non si tratta solo della placca, ci sono altre cose», ha detto riferendosi alla lesione in quella zona, dove si è sviluppata una borsite, probabilmente figlia della fretta di tornare in sella.
"Mi sono sottoposto a infiltrazioni ad ogni gara da quando sono tornato dall’incidente di Montmeló, e la verità è che sto passando un brutto periodo. L’impatto che ho subito a Barcellona è stato molto forte e la clavicola è stata operata in fretta".
Márquez cambierà scuderia nella prossima stagione per correre con il team ufficiale KTM, e il suo obiettivo è recuperare al 100% per tornare nelle ultime due gare, quelle di Portimão e Valencia, e, soprattutto, essere presente al test del 1° dicembre a Cheste, già con la KTM da 850 cc e le nuove regole del 2027".
Caduta mentre era in testa
Alex è partito in pole position nella Sprint del GP della Malesia, gara che ha guidato per i primi tre giri, fino a quando è caduto mentre era primo e con ottime possibilità di assicurarsi la vittoria.
"Ho commesso un errore e, in queste condizioni, si paga a caro prezzo. È stata una caduta ad alta velocità, forse dovuta a un eccesso di fiducia per la pole. Ma almeno non ha aggravato l’infortunio. Le condizioni della Sprint erano comunque molto complicate".
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Diggia agrodolce: "Moto ottima, ma una cosa non ci consente di esprimerci al 100%"
MotoGPMotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"
MotoGPMotoGP | Bezzecchi a -52 ma non si arrende: "Se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire alle gare"
MotoGPMotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"
MotoGPMotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi
MotoGPMotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"
MotoGPMotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia
MotoGPMotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Oriol Puigdemont
MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 h
MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"
MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"
MotoGP
MotoGP
Malesia
6 h
MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"
MotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia
MotoGP
MotoGP
Malesia
7 h
MotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia
More from
Alex Marquez
MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta
MotoGP
MotoGP
Malesia
7 h
MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta
MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
MotoGP
MotoGP
Malesia
2 g
MotoGP | Alex Marquez pone fine alle speculazioni sul Qatar: "La gara è confermata, noi piloti non abbiamo potere"
Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
MotoGP
MotoGP
Australia
2 g
Alex Marquez vede una MotoGP trita carriere: "Dovrebbero pensare a creare eroi, ma a lungo termine"
More from
Gresini Racing
MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona
MotoGP
MotoGP
Australia
6 g
MotoGP | Aldeguer salta anche il GP della Malesia, Gresini lo sostituisce di nuovo con Lecuona
MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento
MotoGP
MotoGP
Australia
8 g
MotoGP | Alex Marquez crede che Bezzecchi abbia "calcolato male" nel loro contatto, Marco punta il dito sul vento
MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"
MotoGP
MotoGP
Australia
9 g
MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"
Ultime notizie
MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
10 min
MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar
F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
28 min
F1 | Ferrari, Leclerc detta il passo in Messico. Ma il venerdì lascia anche un'incognita
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti da record per la pole!
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
43 min
Carrera Cup Italia | Mugello: Delli Guanti da record per la pole!
MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
59 min
MotoGP | Bagnaia rompe il cupolino con un pugno in Q2: "Ci sto provando, ma non mi riconosco più, è frustrante"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti