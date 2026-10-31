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MotoGP | Alex Márquez potrebbe operarsi alla clavicola e saltare il Qatar

Dopo la caduta nella Sprint della Malesia, il pilota di Gresini ha ammesso che le sue condizioni fisiche non sono ancora del tutto a posto dal tremendo botto di Barcellona. Non essendo in lizza per il titolo, potrebbe tornare sotto i ferri e rinunciare alla trasferta di Lusail.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 31 ott 2026, 10:50

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Alex Márquez

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Márquez sta valutando la possibilità di partire domenica sera da Kuala Lumpur e tornare direttamente a Madrid, dove martedì potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere una placca dalla clavicola destra che nelle ultime settimane gli sta rendendo la vita impossibile.

In un calendario che non sta dando tregua ai piloti, il ragazzo di Gresini aveva programmato questo intervento per la fine della stagione; tuttavia sabato ha confermato che il pensiero di fermarsi è concreto.

"Stiamo valutando le opzioni con il dottor Samuel Antuña, perché non si tratta solo della placca, ci sono altre cose», ha detto riferendosi alla lesione in quella zona, dove si è sviluppata una borsite, probabilmente figlia della fretta di tornare in sella.

"Mi sono sottoposto a infiltrazioni ad ogni gara da quando sono tornato dall’incidente di Montmeló, e la verità è che sto passando un brutto periodo. L’impatto che ho subito a Barcellona è stato molto forte e la clavicola è stata operata in fretta".

Márquez cambierà scuderia nella prossima stagione per correre con il team ufficiale KTM, e il suo obiettivo è recuperare al 100% per tornare nelle ultime due gare, quelle di Portimão e Valencia, e, soprattutto, essere presente al test del 1° dicembre a Cheste, già con la KTM da 850 cc e le nuove regole del 2027".

Caduta mentre era in testa

Alex è partito in pole position nella Sprint del GP della Malesia, gara che ha guidato per i primi tre giri, fino a quando è caduto mentre era primo e con ottime possibilità di assicurarsi la vittoria.

"Ho commesso un errore e, in queste condizioni, si paga a caro prezzo. È stata una caduta ad alta velocità, forse dovuta a un eccesso di fiducia per la pole. Ma almeno non ha aggravato l’infortunio. Le condizioni della Sprint erano comunque molto complicate".

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