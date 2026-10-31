Ultime notizie

MotoGP Malesia

MotoGP | Bezzecchi a -52 ma non si arrende: "Se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire alle gare"

Il pilota dell'Aprilia ha chiuso terzo nella Sprint, conquistando il suo primo podio a Sepang nella classe regina, ma ha visto crescere ancora il gap nei confronti di Marc Marquez, secondo. Il riminese si è lamentato di aver avuto delle difficoltà con le gomme nuove, che poi gli hanno imposto di prendersi dei rischi con la pioggerella per risalire.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 31 ott 2026, 09:30

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sepang non è mai stata tra le piste preferite di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia. Il riminese, dunque, può essere soddisfatto per essere finalmente riuscito a centrare il suo primo podio in Malesia nella classe regina nella Sprint di oggi, vinta da Pedro Acosta. Una gara caratterizzata da una fastidiosa pioggerella che ha cambiato più volte la sua intensità, rendendo insidiose le condizioni, ma senza arrivare mai a bagnare realmente l'asfalto del circuito alle porte di Kuala Lumpur.

A penalizzare il pilota dell'Aprilia però non sono state tanto le condizioni climatiche. Anzi, è stato proprio quando la pioggia ha aumentato la sua intensità che si è rifatto sotto al terzetto di testa, riuscendo al penultimo giro ad infilare l'altra RS-GP di Ai Ogura. Il riminese, infatti, ha spiegato di aver faticato soprattutto all'inizio della corsa, quando è riemerso un problema che aveva spesso l'anno scorso, ma che sembrava aver risolto.

"Sto faticando un po' con le gomme nuove questo weekend. Devo dire che era un po' che non soffrivo di questo problema. Invece qua sono tornato un po' a patire leggermente. Quindi i primi due o tre giri sono stato un po' in difficoltà. Ho fatto un lungo alla curva 11 e alla curva 12 nello stesso giro. Per provare a rimediare la 11, ho sbagliato anche la 12. E quindi ho perso subito un po' di contatto", ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Poi mi sono messo giù, ho cercato di recuperare, ma Marc andava molto forte. Quindi non capivo se mi stessi avvicinando o no. Poi però ho iniziato a vedere che i primi due erano più vicini, sempre di più. Marc li ha presi praticamente subito, io sono arrivato poco dopo. Quindi dai, dopo è stata bella", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con il risultato odierno, "Simply the Bez" ha visto salire a 52 punti il gap nei confronti di Marc Marquez, che lo ha preceduto sotto alla bandiera a scacchi. Tanti ora che quelli in palio iniziano ad essere sempre meno. Marco però non ha intenzione di arrendersi fino a quando la matematica gli lascerà una speranza.

"Certo, ci credo. Alla fine se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire alle gare. Alla fine sono fatto così. Ci credo, so che è difficile realisticamente, è molto molto difficile soprattutto con un Marc così e con un Jorge (Martin) così. Perché non dimentichiamoci che adesso è vero che purtroppo qua non c'è, ma fino ad adesso ha fatto delle gare incredibili. E quindi non sarà semplice", ha detto facendo riferimento anche al compagno di box, che ha alzato bandiera bianca a causa della frattura del radio destro rimediata in Australia.

"Mi sono dovuto anche prendere parecchi rischi, ovviamente perché Marc è sempre veloce. Bastava veramente poco e avrebbe potuto vincere anche la Sprint. Quindi ho cercato di venire su, forse gli errorini all'inizio non dovevo farli, però purtroppo quando devi provare il tutto per tutto, può capitare. Però va bene, alla fine sono contento, è stata una bella giornata", ha proseguito.

Quando poi gli è stato domandato se non c'era proprio la possibilità di provare a recuperare qualche punto su Marquez, ha aggiunto: "Quando mi sono avvicinato, lui ha fatto un po' di bagarre con Ogura, ma è stato più svelto. Appena ho preso Ai, l'ho passato anche io, però Marc era super veloce: appena ha avuto 30 metri di pista libera, si è visto che era velocissimo, quindi non sono riuscito a crearmi l'opportunità vera di battagliarci. Riproviamo domani".

Infine, ha parlato di quanto sia difficile affrontare delle condizioni come quelle di oggi, nelle quali non è chiaro se vale la pena provare a fare il cambio moto o meno.

"Quelle condizioni lì, sono delle condizioni veramente di merda. Lo dico proprio schietto, nel senso che alla fine ti può andare di culo magari una volta, che sei svelto cambi la moto e ci provi. Dici provo e poi hai la botta di fortuna che viene giù il mondo. Ma onestamente, per come sono messo io in questo momento, la cosa migliore da fare era cercare di guardare quelli davanti e io ho cercato di fare così".

"Ad un certo punto, dopo un paio di giri che pioveva, ha calato leggermente l'intensità e poi ha riaumentato. Quando ha riaumentato, mi sono detto: 'Io guardo loro, se loro entrano, entro anch'io e speriamo bene'. Non entravano mai, quindi ho provato a star fuori anche io", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 h



MotoGP | Acosta trionfa nella pioggerella della Sprint di Sepang, sul podio Marquez e Bezzecchi





MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta



MotoGP



MotoGP



Malesia



5 h



MotoGP | Alex Marquez torna in pole dopo oltre un anno a Sepang davanti a Marc, Martin dice basta





MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta



MotoGP



MotoGP



Malesia



18 h



MotoGP | Ducati copia le pinne sul forcellone e Aprilia risponde con una versione più evoluta

More from

Marco Bezzecchi





MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"



MotoGP



MotoGP



Malesia



23 h



MotoGP | Bezzecchi: "A Sepang fatichiamo ancora un pelo di più, ma l'Aprilia è migliorata tanto"





MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Sepang, Libere 1: Marquez precede Bezzecchi, Martin chiude 20° a 1"8





MotoGP | Bezzecchi: "Ho più da guadagnare che da perdere? Non è vero un c***o!"



MotoGP



MotoGP



Malesia



1 g



MotoGP | Bezzecchi: "Ho più da guadagnare che da perdere? Non è vero un c***o!"

More from

Aprilia Racing Team





MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"



MotoGP



MotoGP



Malesia



5 h



MotoGP | Martin: "Ci ho provato al massimo, ma continuare significherebbe che non ho imparato nulla dal passato"





MotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia



MotoGP



MotoGP



Malesia



6 h



MotoGP | Jorge Martin ci ha provato ma si arrende: si ritira dal GP della Malesia





MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"



MotoGP



MotoGP



Malesia



22 h



MotoGP | Martin si ferma dopo 3 giri nel pomeriggio, Bonora: "Deciso coi medici per preservare le sue energie"

Ultime notizie





MotoGP | Bezzecchi a -52 ma non si arrende: "Se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire alle gare"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



4 min



MotoGP | Bezzecchi a -52 ma non si arrende: "Se non ci credessi, sarebbe quasi inutile venire alle gare"





MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



20 min



MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"





Carrera Cup Italia | Delli Guanti: "Vincere lo shoot out conterebbe anche più del titolo"



Carrera Cup Italia



PCCI Carrera Cup Italia



Mugello



34 min



Carrera Cup Italia | Delli Guanti: "Vincere lo shoot out conterebbe anche più del titolo"





MotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"



MotoGP



MtGP MotoGP



Malesia



55 min



MotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti