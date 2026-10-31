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La tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive

La dirigenza del Motomondiale spinge per correre in Qatar, la griglia di partenza cerca di formare un fronte comune per evitare il GP a Lusail: la situazione è tutt'altro che serena e pare che un rifiuto possa anche provocare l'esclusione dalle ultime due gare della stagione.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 31 ott 2026, 11:33

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Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

La tensione tra i vertici della MotoGP e la griglia di partenza dei suoi piloti è schizzata alle stelle nelle ultime ore, con la maggioranza dei protagonisti del motomondiale che non ha alcuna intenzione di prendere parte al GP del Qatar.

Anche se la percentuale di chi è a favore e chi contro l'evento di Lusail è andata variando con il passare dei giorni, durante gli incontri tenutisi a Phillip Island lo scorso fine settimana, tre quarti del totale dei partecipanti si erano dichiarati contrari ad andare Doha.

Tale cifra si è ridotta a soli tre membri una settimana dopo, come è emerso dalla riunione di sabato scorso nel paddock del circuito di Sepang. La riunione di venerdì è iniziata alle sette di sera ed è durata un’ora; si è svolta nell’ufficio dell’ufficio stampa della Yamaha poiché la richiesta di disporre di una sala era stata respinta dagli organi che gestiscono il campionato. Questo dettaglio è un chiaro segno della tensione che regna nell’ambiente.

Sono ormai diversi giorni che i piloti si sono rassegnati a dover recarsi in Qatar, contro la volontà della maggioranza del gruppo, che segue con grande diffidenza l’evolversi dell’instabilità nella regione, colpita da febbraio dalla guerra che vede contrapposti il fronte formato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Sebbene il conflitto bellico sia in fase latente, nessuno è in grado di prevedere come potrebbero precipitare le cose a partire da lunedì, quando si terranno le elezioni di medio mandato negli Stati Uniti.

La minaccia esiste, anche se ogni paese ha stabilito il livello di allerta che ha ritenuto opportuno. La maggior parte dei paesi rappresentati nel paddock raccomanda ai propri cittadini di rinviare qualsiasi viaggio in Qatar, anche se ciò non implica un divieto esplicito. Proprio quest’ultimo aspetto costituisce il pretesto che consentirebbe di invocare una causa di "forza maggiore", annullando così l’evento senza che il Mondiale debba sostenerne i costi.

Fino a quando ciò non accadrà, il Gran Premio del Qatar rimane nel programma dell’organizzazione, delle squadre e anche dei piloti, sui quali gravano uno o più avvertimenti, nel caso in cui stiano tramando qualcosa per sottrarsi ai propri impegni.

In questa disputa, secondo quanto appreso da Motorsport.com, i piloti si trovano da soli da una parte, mentre dall’altra ci sono le squadre per cui lavorano, la MGPSEG in qualità di titolare dei diritti del campionato e la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM). Il messaggio che è stato loro trasmesso è inequivocabile: nell’attuale contesto, la gara deve svolgersi. Non farlo comporterebbe un danno enorme agli occhi dell’organizzazione.

Soprattutto perché, secondo quanto affermano fonti ufficiali a Motorsport.com, il governo del Qatar offre le garanzie necessarie per assicurare che il Gran Premio si svolga normalmente e che tutti i presenti siano tutelati nel caso in cui le ostilità dovessero intensificarsi. Tra le misure previste figurano un piano di evacuazione per l’intero paddock, qualora fosse necessario; la copertura delle spese che potrebbero derivare in caso di chiusura dello spazio aereo e assicurazioni per il rimpatrio nel peggiore dei casi.

Proprio questa settimana, Carlos Ezpeleta, vicedirettore della MGPSEG, si è recato a Doha, dove ha partecipato a una conferenza e ha potuto constatare di persona l’atmosfera che si respira nella capitale del Paese, sede del circuito di Losail.

"La situazione è assolutamente normale", racconta una delle persone della delegazione che ha accompagnato il dirigente, il quale da lì è volato in Malesia, dove è arrivato venerdì, proprio il giorno di “sciopero” alla Yamaha.

I piloti sanno già a cosa vanno incontro se non si presentano in Qatar. Se non per un motivo assolutamente giustificabile e inequivocabile, rischiano di subire ritorsioni, di ogni tipo e da ogni parte. Da un lato, dalle loro squadre, che potrebbero addebitare loro le multe ricevute dall’organizzazione. Dall’altro, la loro assenza potrebbe essere interpretata dalla FIM come una mancanza grave, circostanza che potrebbe comportare sanzioni sportive. E non solo per questa stagione, ma anche per quella successiva.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, chi non si presenterà a Doha per scendere in pista venerdì rischia di essere escluso dalle ultime due tappe del calendario, in Portogallo e a Valencia.

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