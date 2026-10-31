Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Márquez: "Potevo andare in testa, ma non volevo. Si rischia di cadere e non ne valeva la pena"

Lo spagnolo ha tenuto la testa bassa nella volata finale della gara Sprint di Sepang per evitare guai e assicurarsi un ottimo secondo posto che gli garantisce un vantaggio di 19 punti sull'assente Jorge Martín.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 31 ott 2026, 09:15

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Marc Márquez ha davanti a sé l’opportunità di aggiudicarsi il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo nella categoria MotoGP, già questo fine settimana a Sepang. Ed è proprio pensando a questo che ha affrontato la Sprint del GP di Malesia, dove era assente l'infortunato Jorge Martín, che ha alzato bandiera bianca prima delle Qualifiche.

Il pilota di Lleida aveva un obiettivo ben chiaro: non cacciarsi nei guai e cercare di assicurarsi punti per il campionato, per aumentare il proprio vantaggio in classifica generale. Questa strategia si è rivelata vincente alla partenza, quando Ai Ogura e Pedro Acosta gli hanno sottratto la posizione, con tanto di contatto da parte del giapponese, il che ha permesso a Márquez di mantenersi tranquillo al quarto posto, e soprattutto quando a Sepang ha cominciato a piovere, costringendo gli organizzatori a esporre la bandiera bianca, con la possibilità di cambiare moto.

In testa alla gara, tutti hanno scelto di restare in pista. Alex Márquez è finito a terra mentre era primo, mentre Ogura ha perso posizioni con il passare dei giri. Ne hanno approfittato Pedro Acosta per vincere e la Ducati #93 per piazzarsi seconda davanti a Marco Bezzecchi, aumentando il proprio vantaggio a +52 punti sul riminese e a +19 su Martín.

Non appena è sceso dalla moto, Márquez ha chiarito di avere ancora un po’ di ritmo in serbo, ma di non averlo messo in mostra per non cacciarsi nei guai, tenendo sempre presente che l’importante era conquistare punti.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Sono riuscito a mantenere la calma. Avevo il ritmo, ma non volevo andare in testa alla gara, perché chi è primo di solito è anche quello che si sporca e cade. Quindi ho mantenuto la calma. Abbiamo guadagnato molto. Il rischio valeva 3 punti in più, non valevano la pena”.

Successivamente, su DAZN, il pilota di Cervera ha fornito ulteriori dettagli sulla sua gara: "Questo è uno di quei podi di grande valore. Sono 9 punti: con un rischio in più, avremmo potuto ottenerne 12? Forse sì, ma anche 0. Quindi, la ricompensa per il rischio non era sufficiente e oggi abbiamo usato bene la testa. Per come siamo partiti, la gara si è complicata per me, e da lì abbiamo costruito la gara e cercato di ottenere il massimo".

Alla domanda se ci fosse acqua in pista quando suo fratello è caduto, Marc ha risposto: "No, non credo. Cominciavano a cadere delle gocce, ma con quelle si andava comunque veloci. Qui la pista cambia molto dalla mattina al pomeriggio. Alex sta vivendo un ottimo momento, e a volte queste cose succedono. Ma è proprio questo il bello del motociclismo".

Márquez ha chiarito di non aver pensato di rientrare ai box per cambiare moto, a meno che non lo facessero davanti a lui: "La priorità numero uno della gara era quella di non andare mai in testa. Prima del via, la Ducati mi aveva già avvertito che potevano esserci queste condizioni. Ho ripensato a quando le abbiamo avute qui in passato: ad Aragón nel 2014 sono caduto, quest’anno ad Aragón sono caduto... Allora mi sono detto che dovevo evitare di cadere. Avevo le idee molto chiare: stare dietro a loro in ogni momento. Se il primo entrava ai box, entravo anch’io. Altrimenti, proseguivo”.

Con 19 punti di vantaggio su Martín, sembra che Márquez possa permettersi di alzare l’asticella in termini di rischi. Ma Márquez non ha dubbi su cosa farà: "Se riesco a guadagnare 5 punti in più, meglio così che meno. Non si sa mai. Come ho detto dopo le qualifiche, mancano poche gare ma ci sono ancora tanti momenti da vivere. Può succedere di tutto. Siamo concentrati al massimo e, come si è già visto, quando dobbiamo essere aggressivi contro un pilota, lo siamo. Quando bisogna usare la testa, cerchiamo di farlo. Anche se a volte si sbaglia".

Infine, alla domanda sulla battaglia che Ogura gli ha dato in partenza, e se pensasse che il giapponese lottasse più per l’Aprilia che per lui, Márquez ha risposto: "Il paddock è piccolo. Ogura cercava di stare davanti a me perché sapeva che altrimenti avrebbe perso il podio. Non poteva mettersi tra me e Bezzecchi. Altrimenti, gli avrei fatto guadagnare altri punti. Insomma, il paddock è piccolo e queste cose si sanno. Sapevo che Ogura sarebbe stato aggressivo, e siamo riusciti ad attaccarlo, perché altrimenti lo avrebbe fatto Bezzecchi con me. Era uno dei miei obiettivi: finire davanti a Marco".

In dichiarazioni alla stampa scritta, tra cui Motorsport.com, Márquez ha nuovamente festeggiato il suo risultato: "È stato un secondo in campionato. Quando mi hanno dato le previsioni, ho iniziato a ripassare le mie gare in condizioni simili. Il piano era chiaro: non andare mai in testa".

Riguardo alle sorti di Martín, ha commentato: "È normale che abbia provato a correre questo fine settimana, vista la posta in gioco".

Il catalano potrebbe essere Campione a Losail se avesse 74 punti di vantaggio, cosa fattibile, ma non si concentra su questo: "Non cambia nulla per me arrivare in Qatar con il vantaggio decisivo, perché come si è visto questo fine settimana: restano poche gare ma ancora tanto da fare".

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