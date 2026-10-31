Intervista

MotoGP Malesia

MotoGP | Acosta: "Ho rischiato quando ho visto la pioggia, non avevo nulla da perdere"

Lo spagnolo di KTM si aggiudica la Sprint di Sepang affondando il colpo su Ogura sfruttando il fatto di essere l'unico del gruppetto di testa a non giocarsi il Mondiale e mettendo in mostra il suo talento anche in condizioni insidiose.

Francesco Corghi

Pubblicato: 31 ott 2026, 08:39

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Un grandissimo Pedro Acosta si aggiudica con autorevolezza la Sprint del GP della Malesia, in 10 giri da vivere col fiato sospeso dove lo scroscio di pioggia è arrivato proprio ad alcuni secondi dall'esposizione della bandiera a scacchi, dopo qualche insidiosa goccia iniziata a scendere già in precedenza.

Partito dalla prima fila, il pilota della KTM si è ritrovato a dover lottare con un Ai Ogura indiavolato, il quale prima ha superato Marc Márquez e poi si è preso la leadership una volta caduto Álex Márquez, che stava conducendo dopo una manciata di tornate.

Lo spagnolo ha affondato il colpo decisivo nei confronti del giapponese di Trackhouse poco dopo metà gara, prendendosi i rischi giusti per potersi imporre per la seconda volta in questo 2026 nella corsa del sabato e candidandosi ad essere protagonista anche domani, dato che scatterà terzo in griglia.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Di solito in condizioni miste non sono proprio bravo, ma all'inizio era asciutto e ho potuto provare a stare nelle prime posizioni, dato che di questo gruppetto ero quello che non si stava giocando nulla. Marc era dietro a me, ma sapevo che stava pensando alla lotta per il titolo, quindi era l'occasione per provare qualcosa di diverso dal solito", ha commentato Acosta una volta sceso dalla sua RC16 #37.

"Quando mi sono trovato dietro ad Ogura vedevo che guadagnavo nei primi due settori, mentre nel terzo e quarto lui tornava a scappare e non riuscivo ad attaccarlo. Appena ho notato che iniziavano a scendere le prime gocce di pioggia, ho pensato che era quello il momento per rischiare e fare qualcosa di più. Alla fine ha funzionato".

"Sono molto contento di essere riuscito a fare un bel lavoro, ringrazio il team ai box e i ragazzi a casa che hanno lavorato duramente per migliorare l'anteriore della mia moto. Fin da ieri ho sofferto molto, poi già da questa mattina e in Qualifica le cose sono andate meglio".

Il gruppetto di testa citato da Acosta sarà senz'altro protagonista anche nel GP di domenica, dove sarà altresì bello vedere il trio Aprilia-KTM-Ducati combattere per le posizioni che contano, anche se non mancano alcune incognite.

"Domani abbiamo una seconda possibilità e ci proveremo, anche se non sarà semplice. Non mi aspettavo che Ogura andasse così forte, ma cercherò di essere nuovamente in lotta per il podio".

"Bisognerà capire come gestire la gomma posteriore, dato che oggi ho faticato un po'. Inoltre c'è il problema delle sconnessioni sul tracciato che non mi consentono di staccare come vorrei, ma farò il possibile e vedremo come andrà".

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