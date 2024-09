F1 | Vasseur: "Portiamo a casa un altro risultato importante"

Baku deve dare una conferma alle belle cose viste a Monza. La Ferrari cerca di dare continuità ai risultati dopo il successo nel GP d’Italia con Charles Leclerc: la pista nell’Azerbaijan è un altro impianto atipico che può esaltare le doti della SF-24.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, conta su una rossa competitiva spinta dall’entusiasmo manifestato nel tempio della velocità dai suoi tifosi…

"La pista cittadina di Baku unisce tratti molto veloci a sezioni particolarmente tortuose ed è unica nel suo genere. Storicamente siamo sempre stati piuttosto competitivi su quel tracciato, il morale dopo la vittoria di Monza è alto e siamo determinati a mantenere l’attuale stato di forma anche se, ancora una volta, ci aspettiamo una lotta molto serrata tra le prime quattro squadre”.

A Maranello sono consapevoli dei proprio mezzi, ma sanno anche quanto sia difficile restare al vertice quando ci sono quattro squadre con prestazioni molto raccolte…

“Dico spesso che è importante che ci concentriamo su noi stessi e sono convinto che questo sia l’approccio giusto, perché abbiamo assistito a cambiamenti enormi nelle gerarchie tra le squadre rispetto alla prima parte della stagione”.

Vasseur si augura che il team sia in grado di raccogliere un altro weekend perfetto…

“La nostra vittoria in Italia dimostra che il modo in cui si affronta il fine settimana da venerdì a domenica può giocare un ruolo tanto importante quanto il livello di prestazione della vettura; quindi, con Charles e Carlos punteremo ancora una volta a eseguire tutto alla perfezione a Baku, per provare e portare a casa un altro risultato importante per la squadra".