F1 | McLaren: O'Ward sulla MCL38 nelle Libere 1 del Messico

Anche la McLaren, così come il resto dei team di Formula 1, deve dare spazio a piloti esordienti in due sessioni di Prove Libere 1 nel corso di questa stagione.

Il team diretto da Andrea Stella ha deciso di giocarsi la carta al Gran Premio di Città del Messico, previsto nel fine settimana che andrà dal 25 al 27 ottobre nella capitale della nazione centro americana.

Non una scelta casuale, quella fatta da McLaren. Pato O'Ward, pilota messicano del team Arrow McLaren che corre in IndyCar, farà il suo esordio al volante di una delle due MCL38 davanti al proprio pubblico, prendendo parte alle Prove Libere 1. Resta ancora da definire chi sarà tra Lando Norris e Oscar Piastri a cedere il posto a O'Ward.

La notizia è stata lanciata dalla McLaren con un video apparso sulle proprie pagine social in cui a dare l'annuncio è stato lo stesso O'Ward.

"Ho qualche notizia molto bella da darvi. Per prima cosa sarò assieme al team McLaren di Formula 1 nel fine settimana del Gran Premio di Città del Messico, ma la cosa ancora più bella è che questa volta sarò al volante di una MCL38 nel primo turno di prove libere. Non vedo l'ora, è davvero un sogno che diventa realtà e poi ancora meglio farlo davanti ai miei tifosi, i miei connazionali".

Pato O'Ward, McLaren Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Voglio ringraziare Zak Brown, Andrea Stella e l'intero team per avermi dato questa opportunità fantastica. La vettura va fortissimo quest'anno e non vedo l'ora di fare la mia parte, cercare di aiutare il team per il resto della stagione. In questo fine settimana sarò impegnato in IndyCar, ma poi tornerò in Europa alla fine di questa settimana per preparare il mio esordio in Formula 1".

O'Ward ha già preso parte a diverse sessioni di test al volante di monoposto di Formula 1 realizzate da McLaren, dunque si tratterà dell'esordio nel Circus iridato, ma non al volante di una vettura della massima serie a ruote scoperte.

Quest'anno il messicano corre in IndyCar con il team Arrow McLaren, su una monoposto spinta dai motori Chevrolet. Attualmente si trova in sesta posizione assoluta con 419 punti a fronte dei 525 di Alex Palou, che comanda la classifica generale della stagione. O'Ward, realisticamente, potrà dare la caccia alla Top 5 chiusa da Scott Dixon.

Per il nativo di Monterrey, la stagione attuale lo ha visto trionfare nella gara d'apertura a St. Petersburg, Mid-Ohio e a Milwaukee nella prima delle due gare disputate quest'anno. In totale, i suoi successi nella categoria americana a ruote scoperte sono 7 e questa sarà la stagione con più successi nella carriera. Nel 2021 e nel 2022, infatti, aveva chiuso con 2 vittorie per stagione.