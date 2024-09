F1 | Budget cap: team ok, Honda e Alpine fuori per errori di procedura

La FIA ha ufficializzato gli esiti delle verifiche effettuate dalla Cost Cap Administration (CCA) riguardanti le spese sostenute dalle squadre che hanno partecipato al mondiale F1 2023. Come da regolamento, il regime di Cost Cap include dallo scorso anno anche i Costruttori di power unit, e proprio su questo fronte la Federazione Internazionale ha individuato due violazioni che coinvolgono Honda e Alpine.

Ai due motoristi sono state contestate violazioni procedurali, ma la stessa FIA ha chiarito che nessuna delle due Case ha superato i limiti di spesa fissati dal regolamento.

L'Alpine è finita sotto osservazione della FIA per il mancato rispetto di procedure nel Budget Cap Foto di: Anaël Bernier - Horizons Multiples

“Sia Alpine Racing SAS che HRC hanno sempre agito in buona fede – ha sottolineato la FIA - entrambe stanno attualmente collaborando con la CCA per chiarire la questione. Considerando la natura della violazione, le complessità dei nuovi regolamenti finanziari per i produttori di PU e le sfide associate al loro primo anno di attuazione, la CCA intende proporre a questi due produttori di PU di risolvere le rispettive violazioni tramite un Accepted Breach Agreement (ABA)”.

Si tratta di un accordo tra la FIA e la squadra (o il produttore di PU) che comporta il pagamento di una multa. Nel 2022 un caso simile coinvolse la Williams, ed anche in quel caso si trattò di un errore procedurale.

Per i produttori di power unit la stagione 2023 è stata la prima in regime di Cost Cap. Le limitazioni sono state introdotte per controllare lo sviluppo della nuova generazione di PU che esordirà in pista nel 2026, ed è su questo fronte che sono state rilevati gli errori procedurali di Alpine e Honda.

Per quanto riguarda le squadre la FIA ha confermato che tutti i dieci team al via del campionato mondiale F1 2023 hanno rispettato pienamente il regolamento finanziario in vigore.