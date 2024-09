F1 | Audi: Bortoleto prioritario se sarà libero da McLaren

Il campionato mondiale 2025 potrebbe vedere al via ben cinque esordienti. Secondo le statistiche Oliver Bearman e Liam Lawson non sono dei ‘rookie’, ma al di là dei numeri si tratta comunque di due giovani che disputeranno la loro prima stagione completa. Insieme a loro ci saranno Andrea Kimi Antonelli e Jack Doohan, che esordienti lo sono al cento per cento. Al di là delle scelte interne della Red Bull, dove al momento ci sono in lizza tre piloti (Sergio Perez, Daniel Ricciardo e Isack Hadjar) per un sedile, l’unico tassello del corposo mercato 2025 ancora da riempire riguarda l’Audi.

Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Nico Hulkenberg (lo scorso 26 aprile) la squadra di Hinwil ha inseguito molti piloti (incluso Carlos Sainz) ricevendo una serie di ‘no, grazie’. L’idea di puntare su una coppia di top-driver è tramontata, al punto di far ritornare in lizza Valtteri Bottas, che in quanto a palmares non è certo l’ultimo arrivato, ma proviene da due stagioni decisamente poco esaltanti.

Ovviamente non c’è solo il finlandese nella lista che da qualche settimana è passata nelle mani di Mattia Binotto. Oggi non è una visione pessimista ipotizzare che per l’Audi (anche se sarà per l’ultimo anno Sauber) la prossima stagione si preannuncia ancora all’insegna della sofferenza, uno scenario che può portare a due approcci differenti nella ricerca della tipologia di pilota.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, tratta il rinnovo del contratto Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

La squadra potrebbe puntare su un pilota d’esperienza come Bottas nella speranza di poter prendere al volo qualche occasione per entrare in top-10, ma il terreno potrebbe anche essere visto come ideale per portare in pista un giovane, senza troppi stress legati ai risultati. Un investimento sul futuro che non presenta particolari controindicazioni nel caso in cui le cose non dovessero andare come previsto. Questa potenziale scelta ha un nome ed un cognome, Gabriel Bortoleto.

Brasiliano di San Paolo, Bortoleto compirà vent’anni il prossimo 14 ottobre. Nelle ultime due stagioni ha dato una positiva sterzata alla sua carriera, ponendolo all’attenzione del mercato di Formula 1. Dopo una stagione in F.4 nel 2020 e le due successive in Formula Regional, Gabriel ha cambiato passo nel 2023, vincendo da esordiente il campionato Formula 3. Una vittoria che gli ha aperto le porte del programma junior della McLaren e della Formula 2. Nella serie cadetta Bortoleto ha confermato una crescita molto convincente, che lo ha portato (a tre tappe dal termine) al secondo posto nella classifica generale a soli dieci punti dal leader Hadjar.

La possibilità che il brasiliano metta a segno, da esordiente, lo strike F3+F2 è concreta (in tempi relativamente recenti ci sono riusciti solo Oscar Piastri, George Russell e Charles Leclerc) e questo ha contribuito ad aumentare l’attenzione della Formula 1. Nel weekend di Monza sono aumentati i rumors, e nel primo incontro con i media dopo l’annuncio che lo ha ufficializzato nel ruolo di direttore operativo e tecnico del progetto Audi F1, Mattia Binotto non ha nascosto la presenza di Bortoleto nella sua lista.

Gernot Dollner, CEO Audi, e Mattia Binotto, capo del programma F1 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Premetto che questa mio nuovo capitolo professionale è iniziato da un paio di settimane – ha spiegato – ma (in merito alla scelta del pilota) dobbiamo valutare se puntare sull’esperienza o altro. Il nostro è un progetto a lungo termine, quindi la domanda è cosa sia meglio per noi considerando l’obiettivo finale. Ci serve avere esperienza a breve termine per poi passare a qualcosa di diverso? Oggi credo che non siamo nella posizione di rispondere, stiamo sicuramente ascoltando tutti i potenziali candidati valutando quali sono i pro e i contro, ma vogliamo decidere il prima possibile”.

“Theo (Pourchaire) è il nostro pilota di riserva – ha aggiunto - quindi in qualche modo fa già parte della famiglia e non c'è dubbio che sia nella nostra lista. Bortoleto sta andando molto bene in F.2, credo che abbia dimostrato di essere un grande talento, stiamo osservando ciò che sta facendo e come con Gabriel anche con altri piloti”.

Se Audi punterà sul brasiliano dovrà anche accordarsi con la McLaren, squadra con cui Bortoleto oggi è sotto contratto. Due le possibilità: la conclusione del contratto che lega oggi il brasiliano al programma junior (che concluderebbe ogni suo rapporto con McLaren) o il prestito, che permetterebbe alla squadra di Woking di continuare ad avere un’opzione per una chiamata futura. Sempre che questo, ovviamente, sia una condizione accettata da Audi. La decisione è prevista in tempi brevi.