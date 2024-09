F1 | Aston Martin: annunciato Newey che diventa azionista del team

L’annuncio che ha ufficializzato l’accordo tra Adrian Newey e l’Aston Martin di inedito ha offerto poco. Quel poco è però un passaggio importante. Tra le consuete frasi di circostanza c’è la vera notizia: “Newey ricoprirà il ruolo di Managing Technical Partner e diventerà azionista dell'Aston Martin Aramco Formula One Team”.

Come ormai da prassi non è stata comunicata la durata dell’accordo, ma l’ingresso di Newey nel pacchetto azionario della squadra crea uno scenario molto diverso da un tradizionale accordo tra una squadra e un tecnico di alto profilo.

Newey ha valutato a lungo l’ultimo accordo della sua carriera professionale. Il prossimo mese di dicembre compirà sessantasei anni, e nei mesi che si è concesso per valutare le numerose proposte ricevute ha messo tutto sul tavolo consapevole di dover scegliere il suo ‘last dance’. Lawrence Stroll per centrare l’obiettivo puntando su due fattori, ovvero un progetto che sta per decollare con una struttura e dei partner di livello assoluto, e la possibilità di offrire una quota azionaria della squadra.

Adrian Newey, Aston Martin Formula One Team Foto di: Aston Martin Racing

Da businessman navigato, Stroll ha portato a casa l’accordo e si è garantito la presenza di Newey per un periodo molto lungo, avendo di fatto un nuovo partner azionario. Per ‘Genius’ è il coronamento di una carriera che lo ha portato a possedere una fetta (non si sa quanto grande) di una squadra di Formula 1. Esiste un precedente, ovvero lo storico direttore tecnico della Williams Patrick Head, azionario del team per oltre trent’anni.

C’è chi ha visto in questa operazione un modo per aggirare i vincoli imposti dal budget cap, ipotizzando che una contropartita in azioni possa sfruttare una zona grigia del regolamento finanziario. Tuttavia la figura di Newey dovrebbe essere senza molti dubbi una delle tre più pagate della squadra, ovvero svincolata dai limiti di budget cap.