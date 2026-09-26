F1 | Stella spiega il vantaggio Mercedes: “Non è la power unit, è il pacchetto”

La fotografia delle qualifiche di Baku è stata piuttosto chiara. George Russell ha conquistato la pole position con un margine superiore agli otto decimi su Charles Leclerc, confermando una superiorità della Mercedes emersa sin dalle prove libere. Su un circuito caratterizzato da un rettilineo lunghissimo, la prima spiegazione ha portato inevitabilmente alle doti (note) della power unit. Ma fermarsi al motore sarebbe una conclusione troppo semplice.

A sottolinearlo è Andrea Stella, team principal di una McLaren che utilizza la stessa power unit Mercedes. I dati raccolti dalla squadra di Woking hanno confermato una differenza evidente nelle velocità di punta, ma secondo Stella sarebbe sbagliato ricondurla automaticamente ad una differenza nella gestione o nello sfruttamento del propulsore.

“Su un circuito come questo abbiamo visto in tutte le sessioni di prove libere e poi anche in qualifica che perdevamo tempo sul rettilineo rispetto alla Mercedes ufficiale. Pur avendo la stessa power unit, ci sono alcune differenze e credo sia corretto dire che il loro pacchetto – telaio, rapporti, power unit stessa – sembra semplicemente essere più efficace quando si tratta di generare velocità massima”.

Non si tratta neppure di una caratteristica emersa improvvisamente a Baku. “Abbiamo visto quanto fossero forti a Monza e, praticamente su tutti i lunghi rettilinei affrontati nel corso del campionato, sono stati in grado di raggiungere velocità superiori”.

Il punto sul quale Stella insiste è importante. A parità di power unit, la velocità massima è il risultato di molti fattori. Efficienza aerodinamica, livello di resistenza all’avanzamento, rapporti e configurazione complessiva della monoposto contribuiscono a determinare ciò che alla fine viene letto sullo speed trap.

Andrea Stella, McLaren Foto di: Mark Sutton / Getty Images

“Da un punto di vista ingegneristico sarebbe scorretto affermare che esista una differenza nella power unit o che loro riescano a sfruttarla leggermente meglio, perché in realtà non lo sappiamo e non stiamo ipotizzando che ci sia alcuna differenza. Quello che sto dicendo è che il loro pacchetto complessivo è più efficace”.

Stella indica anche un'area nella quale McLaren sa di avere ancora margine. “Potrebbero, per esempio, avere anche una minore resistenza aerodinamica. Sappiamo che il drag è un’area sulla quale dobbiamo continuare a lavorare. Prendiamo quindi questa situazione come un dato di fatto e anche come un’opportunità per migliorare”.

Il lavoro sulla power unit resta ovviamente fondamentale. McLaren e Mercedes HPP hanno proseguito fino alle ultime ore prima delle qualifiche nell’ottimizzazione dei parametri disponibili. “Nel debrief ho appena ringraziato i nostri ingegneri HPP per essere stati così reattivi e capaci di adattarsi, cercando di massimizzare tutto ciò che era disponibile dalla power unit”.

C’è poi un secondo aspetto, distinto dal confronto generale con Mercedes, che riguarda nello specifico la monoposto di Lando Norris. McLaren ha rilevato un’anomalia che in alcuni momenti ha comportato una perdita di potenza. “Abbiamo rilevato un deficit di potenza che stiamo investigando. Sembra essere collegato a un comportamento del sistema di iniezione del carburante, qualcosa che speriamo di riuscire a risolvere o che i sistemi adattivi dovrebbero riuscire a migliorare in vista di domani”.

Stella ha però voluto separare nettamente i due temi. Il problema di Norris è un'anomalia circoscritta e non una spiegazione della differenza prestazionale vista sul rettilineo. “Occasionalmente la power unit eroga un po’ meno potenza, ma si tratta di un fenomeno specifico, di un problema specifico. Non ha nulla a che vedere con il comportamento generale della power unit”.